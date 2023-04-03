В Екатеринбурге на 300% вырос спрос на работников в сфере АПК

Тренд на импортозамещение в области селекции увеличил спрос АПК в России на агрономов на 44% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге вырос спрос на специалистов механизации в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Так, на 364% выросло количество предложений для водителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа».

«По итогам февраля 2023 года количество вакансий в категории „Производство, сырье, сельское хозяйство“ в Екатеринбурге выросло на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий спрос в сфере АПК — на специалистов в сфере механизации: на 364% выросло количество предложений для водителей, на треть — для трактористов», — сказано в сообщении. Причиной послужило то, что в 2022 году растениеводство показало рекордный рост, и эта тенденция сохраняется. Местные аграрии отмечают хорошее состояние посевов озимых зерновых культур, расширяются посевные площади под горох, гречиху, овес, нут.

Отечественные агропредприятия проявляют интерес к семенам российского производства, что также стимулирует развитие отрасли. Тренд на импортозамещение в области селекции увеличил спрос АПК в России на агрономов (+44%) и технологов (+36%).

По словам замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова, за последние годы российский АПК добился серьезного прогресса в плане технического и технологического перевооружения. «Множество инновационных решений уже нашли применение в современном сельхозпроизводстве, многие — на пороге интеграции. В связи с этим растет потребность в квалифицированных специалистах, обладающих необходимыми компетенциями», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что объем господдержки АПК в Свердловской области составляет 4,2 млрд рублей. Средства выделяются на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию объектов животноводства.