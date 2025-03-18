Скандальный шеф Ивлев восхитился поваром из Екатеринбурга, но он оконфузился. Фото

Максим Литвиненко из Екатеринбурга дошел до финала в «Битве шефов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Литвиненко смог удивить шеф-поваров
Максим Литвиненко смог удивить шеф-поваров Фото:

Профессиональный повар Максим Литвиненко из Екатеринбурга стал участником шоу «Битва шефов». 36-летний мужчина смог удивить звездных шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова и дойти до финала, который стал неожиданным для всех участников.

«Я работал в охране, пока мне одногруппник не сказал: „А погнали работать поварами?“ И вот я прихожу в ресторан без опыта, и уже через два часа я отдаю заказы людям за деньги. Я в общепите уже более 15 лет», — рассказал о себе Максим на отборочном этапе.

Это блюдо позволило екатеринбуржцу пройти отборочный тур
Это блюдо позволило екатеринбуржцу пройти отборочный тур
Фото:

Уралец решил угостить ведущих ризотто с чоризо, сулугуни и томатами. Ивлев заявил, что блюдо не сильное, но дал возможность проявить себя и отправил участника в новый тур. «Блюдо имеет определенный вкус, но мне не нравится вот эта черная перхоть сверху на помидорах. Она выглядит, если честно, очень мрачно. Максим, знаете, я скажу нет», — пояснил отказ Агзамов. По итогу Литвиненко отправился в команду Ивлева. 

На первом этапе участникам предстояло приготовить зразы. Екатеринбуржец решил сделать их из курицы и с добавлением сала. «Офигенно вкусная [зраза], но, по мне, легкий недосол. А так красавчик», — сказал Ивлев после дегустации. Это позволило Максиму выйти в полуфинал, где его ждало следующее задание.

Константин Ивлев оценил все блюда повара, кроме финального
Константин Ивлев оценил все блюда повара, кроме финального
Фото:

Кулинарам нужно было приготовить любое блюдо, используя грецкий орех, апельсин, творожный сыр и тыкву. Литвиненко сделал оладьи, которые не оставили равнодушным Рената Агзамова: «Крем нежнейший, подача аккуратненькая, все легонько, профессионально. Молодец. Притом, что вы самоучка. Просто молодец, пять баллов».

В финале оказались четыре участника: им дали 36 минут на приготовление пасты. Выбор Максима пал на феттучини с морским гребешком и соусом из горгонзолы. Несмотря на то, что мужчина делал ставку на соус, его больше всего и не оценили звездные кулинары. «Какой не вкусный соус, жуть. Очень невкусный», — отметил Агзамов. «Соус очень яркий, заглушает вкус гребешка, не говоря уже о других продуктах», — заявил Ивлев.

По итогу шеф-повара раскритиковали всех участников. Никто из четверых финалистов не смог заполучить звание главного кулинарного таланта России.

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Профессиональный повар Максим Литвиненко из Екатеринбурга стал участником шоу «Битва шефов». 36-летний мужчина смог удивить звездных шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова и дойти до финала, который стал неожиданным для всех участников. «Я работал в охране, пока мне одногруппник не сказал: „А погнали работать поварами?“ И вот я прихожу в ресторан без опыта, и уже через два часа я отдаю заказы людям за деньги. Я в общепите уже более 15 лет», — рассказал о себе Максим на отборочном этапе. Уралец решил угостить ведущих ризотто с чоризо, сулугуни и томатами. Ивлев заявил, что блюдо не сильное, но дал возможность проявить себя и отправил участника в новый тур. «Блюдо имеет определенный вкус, но мне не нравится вот эта черная перхоть сверху на помидорах. Она выглядит, если честно, очень мрачно. Максим, знаете, я скажу нет», — пояснил отказ Агзамов. По итогу Литвиненко отправился в команду Ивлева.  На первом этапе участникам предстояло приготовить зразы. Екатеринбуржец решил сделать их из курицы и с добавлением сала. «Офигенно вкусная [зраза], но, по мне, легкий недосол. А так красавчик», — сказал Ивлев после дегустации. Это позволило Максиму выйти в полуфинал, где его ждало следующее задание. Кулинарам нужно было приготовить любое блюдо, используя грецкий орех, апельсин, творожный сыр и тыкву. Литвиненко сделал оладьи, которые не оставили равнодушным Рената Агзамова: «Крем нежнейший, подача аккуратненькая, все легонько, профессионально. Молодец. Притом, что вы самоучка. Просто молодец, пять баллов». В финале оказались четыре участника: им дали 36 минут на приготовление пасты. Выбор Максима пал на феттучини с морским гребешком и соусом из горгонзолы. Несмотря на то, что мужчина делал ставку на соус, его больше всего и не оценили звездные кулинары. «Какой не вкусный соус, жуть. Очень невкусный», — отметил Агзамов. «Соус очень яркий, заглушает вкус гребешка, не говоря уже о других продуктах», — заявил Ивлев. По итогу шеф-повара раскритиковали всех участников. Никто из четверых финалистов не смог заполучить звание главного кулинарного таланта России.
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