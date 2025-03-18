«Сказка не стала явью»: уралочка раскрыла подробности отношений с тюменцем после шоу в Самарканде

Татарченкова опровергла роман с тюменцем Зубенко после шоу «Выжить в Самарканде»
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Во время шоу Андрея и Ангелину заподозрили в романе (архивное фото)
Во время шоу Андрея и Ангелину заподозрили в романе (архивное фото) Фото:

Екатеринбурженка Ангелина Татарченкова рассказала об отношениях с тюменцем Андреем Зубенко после шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Участников реалити во время соревнований заподозрили в романе, однако девушка в соцсетях написала, что «сказка» не случилась. Хотя, по мнению Ангелины, между ней и Андреем искра пробежала сразу на этапе знакомства.

«Андрей — человек, у которого тоже есть своя жизнь, свои цели и планы... В которые сейчас, по моему мнению, я не вписалась, как любимый человек. А если я что-то для себя решила, я этому уже не изменю, даже если пожалею. Потому произошло — как произошло. <...> Увы, красивая сказка с экрана не перелилась в явь, простите. Но все было по-настоящему», — рассказала девушка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что находится с Андреем на связи и поддерживает общение. В своем telegram-канале Зубенко поблагодарил Ангелину за поддержку во время шоу и извинился перед девушкой за то, что не смог помочь ей во время последнего испытания.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбурженка покинула проект в девятом выпуске. Из-за проигрыша девушка расплакалась, но заявила, что не пожалела о своем участии в шоу, и пожелала Зубенко победы.

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Екатеринбурженка Ангелина Татарченкова рассказала об отношениях с тюменцем Андреем Зубенко после шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Участников реалити во время соревнований заподозрили в романе, однако девушка в соцсетях написала, что «сказка» не случилась. Хотя, по мнению Ангелины, между ней и Андреем искра пробежала сразу на этапе знакомства. «Андрей — человек, у которого тоже есть своя жизнь, свои цели и планы... В которые сейчас, по моему мнению, я не вписалась, как любимый человек. А если я что-то для себя решила, я этому уже не изменю, даже если пожалею. Потому произошло — как произошло. <...> Увы, красивая сказка с экрана не перелилась в явь, простите. Но все было по-настоящему», — рассказала девушка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что находится с Андреем на связи и поддерживает общение. В своем telegram-канале Зубенко поблагодарил Ангелину за поддержку во время шоу и извинился перед девушкой за то, что не смог помочь ей во время последнего испытания. Ранее URA.RU писало, что екатеринбурженка покинула проект в девятом выпуске. Из-за проигрыша девушка расплакалась, но заявила, что не пожалела о своем участии в шоу, и пожелала Зубенко победы.
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