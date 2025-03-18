Вип-пенсионер из Екатеринбурга отдал незнакомцу 16 млн рублей

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Пожилой мужчина лишился всех своих накоплений Фото:

Пенсионер из Екатеринбурга лишился 16 миллионов рублей, поверив неизвестным ему людям. Он собирался отдать и больше, но его успели остановить полицейские. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Пожилому мужчине позвонили под предлогом записи к врачам. Потом старика припугнули, что кто-то пытается похитить его сбережения, и убедили снять деньги. Он явился в банк и обналичил более 16 миллионов. В отделе обслуживания вип-клиентов дедушка заявил, что крупная сумма нужна ему на ремонт», — рассказал собеседник агентства.

На самом же деле он отдал пакет с деньгами незнакомцу в очках, который поджидал его на улице Ленина. На следующий день пенсионер снова пришел в «Газпромбанк» и хотел снять новую сумму, но к нему подошли сотрудники полиции и объяснили, что мужчина стал жертвой аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

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Пенсионер из Екатеринбурга лишился 16 миллионов рублей, поверив неизвестным ему людям. Он собирался отдать и больше, но его успели остановить полицейские. Подробности URA.RU рассказал источник. «Пожилому мужчине позвонили под предлогом записи к врачам. Потом старика припугнули, что кто-то пытается похитить его сбережения, и убедили снять деньги. Он явился в банк и обналичил более 16 миллионов. В отделе обслуживания вип-клиентов дедушка заявил, что крупная сумма нужна ему на ремонт», — рассказал собеседник агентства. На самом же деле он отдал пакет с деньгами незнакомцу в очках, который поджидал его на улице Ленина. На следующий день пенсионер снова пришел в «Газпромбанк» и хотел снять новую сумму, но к нему подошли сотрудники полиции и объяснили, что мужчина стал жертвой аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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