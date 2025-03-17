Детская команда «Камышловский уезд» из Камышлова и поселка Восход (Свердловская область) впечатлила своим выступлением блогеров Карину Кросс, Мамикса и Дашу Дошик — они сидели в жюри юмористического шоу «КВН Дети». Звезды похвалили ребят и дали им путевку в полуфинал.
«Камышловский уезд» стал одной из 140 команд, которые снимаются в новом проекте «VK Видео». В одном из выпусков школьникам предстояло сразиться с пятью коллективами, чтобы выйти в полуфинал. «В нашей команде 11 человек, и мы все дружны, мы друг другу помогаем. КВН для нас — это что-то иное, не просто занятие. В этом проекте мы хотим победить, для нас это самое главное», — поделились юные юмористы.
Ребята шутили про уральскую глубинку, школьника, идущего в мороз в школу, а также как дети иногда увлекаются, когда хвастаются родителями. В конце выступления школьники пообещали: «Если мы пройдем в полуфинал, то мы раздадим всем жителям Камышлова перчатки с нашими фотографиями. Вы только представьте: нас весь город на руках носить будет».
Жюри высоко оценило команду. Даша Дошик подчеркнула, что дети прекрасно дополняют друг друга и выглядят «как один большой прекрасный пазл из юмора, красивых ярких движений, необычных сценок, жизненных ситуаций». Карине Кросс тоже пришлось по душе выступление: «Мне очень понравилось, что есть юмор, который лежит на поверхности, а есть — интеллигентный юмор, как раз более глубокий, более добрый. С ним тяжелее работать, но вы с ним справились. И спасибо вам огромное за юмор, который поймет и маленький, и взрослый. Это очень большая ваша заслуга».
По итогу «Камышловский уезд» победил команду «Осторожно, дети!» из Донецкой Народной Республики и вышел в полуфинал. После съемок ребята поделились эмоциями. «Ощущения просто супер! И радость, и восторг, и испуг даже немного. Это все смешалось».
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