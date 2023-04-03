03 апреля 2023

В челябинском городе заметили стаю лебедей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, лебедь
Лебеди пролетали над озером Синара в Снежинске Фото:

Жители Снежинска (Челябинская область) засняли стаю лебедей, которая поселилась на местном водоеме. По их словам, порядка 30 птиц были замечены у озера Синара.

«Лебеди прилетели. Над Синарой туда-сюда летали, невысоко, спокойно. Тринадцать насчитал», — сообщил очевидец в паблике «Подслушано Снежинск» в соцсети «ВКонтакте».

Его слова подтвердили другие горожане, которые также видели птиц и слышали их крики. Некоторые полагают, что прилетевшие птицы — это гуси, а не лебеди.

Осенью прошлого года в Озерске спасли лебедей-хлопунцов со сломанными крыльями, которые не смогли улететь на зимовку. Их оставили жить в детском эколого-биологическом центре.

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Жители Снежинска (Челябинская область) засняли стаю лебедей, которая поселилась на местном водоеме. По их словам, порядка 30 птиц были замечены у озера Синара. «Лебеди прилетели. Над Синарой туда-сюда летали, невысоко, спокойно. Тринадцать насчитал», — сообщил очевидец в паблике «Подслушано Снежинск» в соцсети «ВКонтакте». Его слова подтвердили другие горожане, которые также видели птиц и слышали их крики. Некоторые полагают, что прилетевшие птицы — это гуси, а не лебеди. Осенью прошлого года в Озерске спасли лебедей-хлопунцов со сломанными крыльями, которые не смогли улететь на зимовку. Их оставили жить в детском эколого-биологическом центре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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