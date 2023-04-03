Лебеди пролетали над озером Синара в Снежинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Снежинска (Челябинская область) засняли стаю лебедей, которая поселилась на местном водоеме. По их словам, порядка 30 птиц были замечены у озера Синара.

«Лебеди прилетели. Над Синарой туда-сюда летали, невысоко, спокойно. Тринадцать насчитал», — сообщил очевидец в паблике «Подслушано Снежинск» в соцсети «ВКонтакте».

Его слова подтвердили другие горожане, которые также видели птиц и слышали их крики. Некоторые полагают, что прилетевшие птицы — это гуси, а не лебеди.

Осенью прошлого года в Озерске спасли лебедей-хлопунцов со сломанными крыльями, которые не смогли улететь на зимовку. Их оставили жить в детском эколого-биологическом центре.

Паблик «Подслушано Снежинск» в соцсети «ВКонтакте»