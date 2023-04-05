Началась борьба за новые должности во власти Екатеринбурга, одну из них решили продать

05 апреля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Виктор Тестов — один из опытнейших городских политиков — намерен сохранить статус после выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стартовал спор, кто займет новые руководящие должности в следующем созыве гордумы Екатеринбурга. Его запустил действующий вице-спикер Виктор Тестов, передает корреспондент URA.RU. Мэр Алексей Орлов хотел, чтобы в новой думе был не один вице-спикер, как сейчас, а неограниченное количество (хоть десять). Однако на заседании думской комиссии по местному самоуправлению 5 апреля, где рассматривались поправки в Устав, Тестов настоял: если Орлов так хочет, чтобы вице-спикеров стало больше, то пусть будет хотя бы два — первый, с реальными полномочиями, и «обычный». «Тестов в новом созыве хочет стать, если не спикером, то хотя бы первым замом, то есть сохранить свое текущее положение. Именно поэтому он и выступил», — объяснил знакомый чиновник. Мэрия с Тестовым спорить не стала, его предложение приняли. В разговоре с агентством депутат при этом заявил, что никакой интриги в его поправке на самом деле нет, что она подиктована исключительно желанием конкретизировать новую схему управления думой, сделать ее понятной и эффективной. Тестов, кстати, уже зарегистрировался на праймериз «Единой России» — по округу №7. Другие претенденты на должность первого вице-спикера следующего созыва думы пока неизвестны. Зато поговаривают, что кресло «обычного» зампредседателя уже якобы обещано одному из спонсоров администрации на предстоящих выборах. Хотя в команде Орлова это опровергают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стартовал спор, кто займет новые руководящие должности в следующем созыве гордумы Екатеринбурга. Его запустил действующий вице-спикер Виктор Тестов, передает корреспондент URA.RU. Мэр Алексей Орлов хотел, чтобы в новой думе был не один вице-спикер, как сейчас, а неограниченное количество (хоть десять). Однако на заседании думской комиссии по местному самоуправлению 5 апреля, где рассматривались поправки в Устав, Тестов настоял: если Орлов так хочет, чтобы вице-спикеров стало больше, то пусть будет хотя бы два — первый, с реальными полномочиями, и «обычный». «Тестов в новом созыве хочет стать, если не спикером, то хотя бы первым замом, то есть сохранить свое текущее положение. Именно поэтому он и выступил», — объяснил знакомый чиновник. Мэрия с Тестовым спорить не стала, его предложение приняли. В разговоре с агентством депутат при этом заявил, что никакой интриги в его поправке на самом деле нет, что она подиктована исключительно желанием конкретизировать новую схему управления думой, сделать ее понятной и эффективной. Тестов, кстати, уже зарегистрировался на праймериз «Единой России» — по округу №7. Другие претенденты на должность первого вице-спикера следующего созыва думы пока неизвестны. Зато поговаривают, что кресло «обычного» зампредседателя уже якобы обещано одному из спонсоров администрации на предстоящих выборах. Хотя в команде Орлова это опровергают.