Началась борьба за новые должности во власти Екатеринбурга, одну из них решили продать

Стартовал спор, кто займет новые руководящие должности в следующем созыве гордумы Екатеринбурга. Его запустил действующий вице-спикер Виктор Тестов, передает корреспондент URA.RU.
Мэр Алексей Орлов хотел, чтобы в новой думе был не один вице-спикер, как сейчас, а неограниченное количество (хоть десять). Однако на заседании думской комиссии по местному самоуправлению 5 апреля, где рассматривались поправки в Устав, Тестов настоял: если Орлов так хочет, чтобы вице-спикеров стало больше, то пусть будет хотя бы два — первый, с реальными полномочиями, и «обычный».
«Тестов в новом созыве хочет стать, если не спикером, то хотя бы первым замом, то есть сохранить свое текущее положение. Именно поэтому он и выступил», — объяснил знакомый чиновник. Мэрия с Тестовым спорить не стала, его предложение приняли.
В разговоре с агентством депутат при этом заявил, что никакой интриги в его поправке на самом деле нет, что она подиктована исключительно желанием конкретизировать новую схему управления думой, сделать ее понятной и эффективной. Тестов, кстати, уже зарегистрировался на праймериз «Единой России» — по округу №7.
Другие претенденты на должность первого вице-спикера следующего созыва думы пока неизвестны. Зато поговаривают, что кресло «обычного» зампредседателя уже якобы обещано одному из спонсоров администрации на предстоящих выборах. Хотя в команде Орлова это опровергают.
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