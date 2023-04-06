В пермском аэропорту задерживается вылет во Владикавказ

Вылет задерживается из-за позднего прилета воздушного судна в Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В аэропорту Большое Савино задерживается вылет самолета из Перми во Владикавказ. Информация о задержке размещена на онлайн-табло аэропорта. Ситуацию с задержкой взяла на контроль Пермская транспортная прокуратура.

«Вылет самолета по маршруту Пермь-Владикавказ, который должен был состояться в 15:45, задерживается», — сообщается на онлайн-табло. Ситуацию с отправлением пассажиров взяла на контроль Пермская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, вылететь во Владикавказ должны 75 человек, из них 10 — несовершеннолетние. «Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.