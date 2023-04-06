06 апреля 2023

В пермском аэропорту задерживается вылет во Владикавказ

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Гражданская авиация. Пермь, телетрап, авиация, подготовка к полету, самолет на пероне, авиа перевозки, boeing 737 700
Вылет задерживается из-за позднего прилета воздушного судна в Пермь Фото:

В аэропорту Большое Савино задерживается вылет самолета из Перми во Владикавказ. Информация о задержке размещена на онлайн-табло аэропорта. Ситуацию с задержкой взяла на контроль Пермская транспортная прокуратура.

«Вылет самолета по маршруту Пермь-Владикавказ, который должен был состояться в 15:45, задерживается», — сообщается на онлайн-табло. Ситуацию с отправлением пассажиров взяла на контроль Пермская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, вылететь во Владикавказ должны 75 человек, из них 10 — несовершеннолетние. «Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

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В аэропорту Большое Савино задерживается вылет самолета из Перми во Владикавказ. Информация о задержке размещена на онлайн-табло аэропорта. Ситуацию с задержкой взяла на контроль Пермская транспортная прокуратура. «Вылет самолета по маршруту Пермь-Владикавказ, который должен был состояться в 15:45, задерживается», — сообщается на онлайн-табло. Ситуацию с отправлением пассажиров взяла на контроль Пермская транспортная прокуратура. По информации ведомства, вылететь во Владикавказ должны 75 человек, из них 10 — несовершеннолетние. «Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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