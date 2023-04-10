На деле соленья из гаража выглядели не так аппетитно (архивное фото) Фото: Ксения Фикс © URA.RU

В Екатеринбурге в районе Сортировки общественники и полиция накрыли гараж с подпольным производством продуктов. Соленья и маринады, произведенные в антисанитарных условиях, поступали на скандально известную «Овощебазу №4», а оттуда на прилавки киосков и магазинов, рассказал URA.RU глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

«На Сортировке в гаражных боксах иностранные граждане с целью дальнейшей реализации занимаются производством продуктов питания: огурцы и перец маринованный, соленые огурцы, квашеная капуста и многое другое. Производство налажено в двух обычных гаражах, где не соблюдаются никакие санитарные нормы. Мы сняли на видео, как тухлые и гнилые продукты находятся рядом с готовыми», — рассказал Чукреев.

По его словам, хозяин объекта работает на «Овощебазе № 4». Именно там реализовали продукцию из гаража. С овощебазы она попадала на прилавки киосков и небольших магазинов, а оттуда на столы екатеринбуржцев.

«На место выехали сотрудники дежурной части отдела полиции № 11. Гражданина и женщину, которая готовила продукты, доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Начата проверка», — добавил общественник.

Так выглядит «цех» по производству маринованных закусок Фото: Дмитрий Чукреев

Екатеринбуржцы не подозревали, за что платят деньги Фото: Дмитрий Чукреев

Подпольная продукция производилась для реализации среди населения Фото: Дмитрий Чукреев

Хозяин подпольного производства заявил, что из гаража продукты поступали на овощебазу Фото: Дмитрий Чукреев

В этих бочках мариновали огурцы Фото: Дмитрий Чукреев