На скандальной овощебазе Екатеринбурга сбывали продукты из грязных бочек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пекин. Китай, соления
На деле соленья из гаража выглядели не так аппетитно (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в районе Сортировки общественники и полиция накрыли гараж с подпольным производством продуктов. Соленья и маринады, произведенные в антисанитарных условиях, поступали на скандально известную «Овощебазу №4», а оттуда на прилавки киосков и магазинов, рассказал URA.RU глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

«На Сортировке в гаражных боксах иностранные граждане с целью дальнейшей реализации занимаются производством продуктов питания: огурцы и перец маринованный, соленые огурцы, квашеная капуста и многое другое. Производство налажено в двух обычных гаражах, где не соблюдаются никакие санитарные нормы. Мы сняли на видео, как тухлые и гнилые продукты находятся рядом с готовыми», — рассказал Чукреев.

По его словам, хозяин объекта работает на «Овощебазе № 4». Именно там реализовали продукцию из гаража. С овощебазы она попадала на прилавки киосков и небольших магазинов, а оттуда на столы екатеринбуржцев.

«На место выехали сотрудники дежурной части отдела полиции № 11. Гражданина и женщину, которая готовила продукты, доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Начата проверка», — добавил общественник.

Так выглядит «цех» по производству маринованных закусок
Так выглядит «цех» по производству маринованных закусок
Фото:
Екатеринбуржцы не подозревали, за что платят деньги
Екатеринбуржцы не подозревали, за что платят деньги
Фото:
Подпольная продукция производилась для реализации среди населения
Подпольная продукция производилась для реализации среди населения
Фото:
Хозяин подпольного производства заявил, что из гаража продукты поступали на овощебазу
Хозяин подпольного производства заявил, что из гаража продукты поступали на овощебазу
Фото:
В этих бочках мариновали огурцы
В этих бочках мариновали огурцы
Фото:
Рядом с продуктами находились веник и совок
Рядом с продуктами находились веник и совок
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Екатеринбурге в районе Сортировки общественники и полиция накрыли гараж с подпольным производством продуктов. Соленья и маринады, произведенные в антисанитарных условиях, поступали на скандально известную «Овощебазу №4», а оттуда на прилавки киосков и магазинов, рассказал URA.RU глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «На Сортировке в гаражных боксах иностранные граждане с целью дальнейшей реализации занимаются производством продуктов питания: огурцы и перец маринованный, соленые огурцы, квашеная капуста и многое другое. Производство налажено в двух обычных гаражах, где не соблюдаются никакие санитарные нормы. Мы сняли на видео, как тухлые и гнилые продукты находятся рядом с готовыми», — рассказал Чукреев. По его словам, хозяин объекта работает на «Овощебазе № 4». Именно там реализовали продукцию из гаража. С овощебазы она попадала на прилавки киосков и небольших магазинов, а оттуда на столы екатеринбуржцев. «На место выехали сотрудники дежурной части отдела полиции № 11. Гражданина и женщину, которая готовила продукты, доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Начата проверка», — добавил общественник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...