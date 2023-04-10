В Екатеринбурге в районе Сортировки общественники и полиция накрыли гараж с подпольным производством продуктов. Соленья и маринады, произведенные в антисанитарных условиях, поступали на скандально известную «Овощебазу №4», а оттуда на прилавки киосков и магазинов, рассказал URA.RU глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
«На Сортировке в гаражных боксах иностранные граждане с целью дальнейшей реализации занимаются производством продуктов питания: огурцы и перец маринованный, соленые огурцы, квашеная капуста и многое другое. Производство налажено в двух обычных гаражах, где не соблюдаются никакие санитарные нормы. Мы сняли на видео, как тухлые и гнилые продукты находятся рядом с готовыми», — рассказал Чукреев.
По его словам, хозяин объекта работает на «Овощебазе № 4». Именно там реализовали продукцию из гаража. С овощебазы она попадала на прилавки киосков и небольших магазинов, а оттуда на столы екатеринбуржцев.
«На место выехали сотрудники дежурной части отдела полиции № 11. Гражданина и женщину, которая готовила продукты, доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Начата проверка», — добавил общественник.
Так выглядит «цех» по производству маринованных закусок
Фото: Дмитрий Чукреев
Екатеринбуржцы не подозревали, за что платят деньги
Фото: Дмитрий Чукреев
Подпольная продукция производилась для реализации среди населения
Фото: Дмитрий Чукреев
Хозяин подпольного производства заявил, что из гаража продукты поступали на овощебазу
В Екатеринбурге в районе Сортировки общественники и полиция накрыли гараж с подпольным производством продуктов. Соленья и маринады, произведенные в антисанитарных условиях, поступали на скандально известную «Овощебазу №4», а оттуда на прилавки киосков и магазинов, рассказал URA.RU глава движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. «На Сортировке в гаражных боксах иностранные граждане с целью дальнейшей реализации занимаются производством продуктов питания: огурцы и перец маринованный, соленые огурцы, квашеная капуста и многое другое. Производство налажено в двух обычных гаражах, где не соблюдаются никакие санитарные нормы. Мы сняли на видео, как тухлые и гнилые продукты находятся рядом с готовыми», — рассказал Чукреев. По его словам, хозяин объекта работает на «Овощебазе № 4». Именно там реализовали продукцию из гаража. С овощебазы она попадала на прилавки киосков и небольших магазинов, а оттуда на столы екатеринбуржцев. «На место выехали сотрудники дежурной части отдела полиции № 11. Гражданина и женщину, которая готовила продукты, доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Начата проверка», — добавил общественник.