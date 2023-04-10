В Екатеринбурге с седьмой попытки продали бывшее здание «Коляда-театра»

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Строительные работы на Тургенева, 20 - в бывшем здании Коляда-театра. Екатеринбург, памятник архитектуры, деревянное зодчество, улица тургенева20, дом маева
В старинном особняке какое-то время располагался «Коляда-театр» Фото:

Памятник архитектуры «Дом М. И. Маева» на Тургенева, 20-22, где раньше располагался «Коляда-театр» в Екатеринбурге продали на торгах за шесть миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте Фонда имущества Свердловской области. До этого объект пытались продать шесть раз, но безуспешно.

«Предмет торгов — отдельно стоящее здание с пристроем, назначение — нежилое здание площадью 286,1 квадратных метра по адресу Тургенева, 20 — 22, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Дом М. И. Маева». Победитель — ООО «ВК-Плюс», — следует из результатов торгов.

Здание выкупили за шесть миллионов рублей. Ранее «ВК Плюс» арендовала дом писателя Аркадия Гайдара возле Ельцин Центра.

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Памятник архитектуры «Дом М. И. Маева» на Тургенева, 20-22, где раньше располагался «Коляда-театр» в Екатеринбурге продали на торгах за шесть миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте Фонда имущества Свердловской области. До этого объект пытались продать шесть раз, но безуспешно. «Предмет торгов — отдельно стоящее здание с пристроем, назначение — нежилое здание площадью 286,1 квадратных метра по адресу Тургенева, 20 — 22, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Дом М. И. Маева». Победитель — ООО «ВК-Плюс», — следует из результатов торгов. Здание выкупили за шесть миллионов рублей. Ранее «ВК Плюс» арендовала дом писателя Аркадия Гайдара возле Ельцин Центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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