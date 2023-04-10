В ЧВК «Вагнер» заявили, что вербуют свердловчан на СВО

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Рекрутинговая служба ЧВК «Вагнер» распространяет листовки на территории Свердловской области Фото:

Сотрудники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» распространяют письма с предложением вступить в компанию на добровольческих началах. Данную информацию подтвердили в ЧВК «Вагнер».

«Пресс-служба получает многочисленные запросы от СМИ по поводу листовок. Да, действительно, листовки со следующим содержанием рассылает рекрутинговая служба ЧВК „Вагнер“», — сказано в сообщении telegram-канала «Кепка Пригожина».

Ранее URA.RU писало, что жители Свердловской области получили письма от ЧВК «Вагнер». Согласно информации, которая содержится в письмах, оклад бойцов составит 240 тысяч рублей. Также солдатам гарантируется страхование жизни и здоровья.

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Сотрудники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» распространяют письма с предложением вступить в компанию на добровольческих началах. Данную информацию подтвердили в ЧВК «Вагнер». «Пресс-служба получает многочисленные запросы от СМИ по поводу листовок. Да, действительно, листовки со следующим содержанием рассылает рекрутинговая служба ЧВК „Вагнер“», — сказано в сообщении telegram-канала «Кепка Пригожина». Ранее URA.RU писало, что жители Свердловской области получили письма от ЧВК «Вагнер». Согласно информации, которая содержится в письмах, оклад бойцов составит 240 тысяч рублей. Также солдатам гарантируется страхование жизни и здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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