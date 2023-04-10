10 апреля 2023

Екатеринбуржцы не смогли улететь в Армению. Скрин

В Кольцово отменили рейс Екатеринбург-Ереван
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Самолет Shirak Avia, летящий из Екатеринбурга в Ереван, отменили Фото:

В аэропорту Кольцово отменили вылет лайнера Shirak Avia до Еревана (столица Армении), следует из онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани. Рейс 5G-151 должен был состояться 11 апреля в 19:35.

«Рейс 5G-151 Екатеринбург-Ереван отменен. Самолет должен был вылететь из уральской столицы вечером 11 апреля», — следует из данных на сайте аэропорта Кольцово.

Точная причина отмены рейса на сайте уральского аэропорта не указана, на сайте аэропорта Звартноц — тоже. На сайте авиакомпании даже не указана информация о том, что данный рейс отменен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Shirak Avia. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Точная причина отмены рейса на сайте Кольцово не указана
Точная причина отмены рейса на сайте Кольцово не указана
На сайте армянского аэропорта нет информации об отмене рейса
На сайте армянского аэропорта нет информации об отмене рейса

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В аэропорту Кольцово отменили вылет лайнера Shirak Avia до Еревана (столица Армении), следует из онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани. Рейс 5G-151 должен был состояться 11 апреля в 19:35. «Рейс 5G-151 Екатеринбург-Ереван отменен. Самолет должен был вылететь из уральской столицы вечером 11 апреля», — следует из данных на сайте аэропорта Кольцово. Точная причина отмены рейса на сайте уральского аэропорта не указана, на сайте аэропорта Звартноц — тоже. На сайте авиакомпании даже не указана информация о том, что данный рейс отменен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Shirak Avia. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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