В Кольцово отменили рейс Екатеринбург-Ереван

Самолет Shirak Avia, летящий из Екатеринбурга в Ереван, отменили Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В аэропорту Кольцово отменили вылет лайнера Shirak Avia до Еревана (столица Армении), следует из онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани. Рейс 5G-151 должен был состояться 11 апреля в 19:35.

«Рейс 5G-151 Екатеринбург-Ереван отменен. Самолет должен был вылететь из уральской столицы вечером 11 апреля», — следует из данных на сайте аэропорта Кольцово.

Точная причина отмены рейса на сайте уральского аэропорта не указана, на сайте аэропорта Звартноц — тоже. На сайте авиакомпании даже не указана информация о том, что данный рейс отменен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Shirak Avia. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Точная причина отмены рейса на сайте Кольцово не указана Скрин: сайт Кольцово

На сайте армянского аэропорта нет информации об отмене рейса Скрин: сайт аэропрта Звартноц