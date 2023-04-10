В аэропорту Кольцово отменили вылет лайнера Shirak Avia до Еревана (столица Армении), следует из онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани. Рейс 5G-151 должен был состояться 11 апреля в 19:35.
«Рейс 5G-151 Екатеринбург-Ереван отменен. Самолет должен был вылететь из уральской столицы вечером 11 апреля», — следует из данных на сайте аэропорта Кольцово.
Точная причина отмены рейса на сайте уральского аэропорта не указана, на сайте аэропорта Звартноц — тоже. На сайте авиакомпании даже не указана информация о том, что данный рейс отменен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Shirak Avia. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Точная причина отмены рейса на сайте Кольцово не указана
Скрин: сайт Кольцово
На сайте армянского аэропорта нет информации об отмене рейса
В аэропорту Кольцово отменили вылет лайнера Shirak Avia до Еревана (столица Армении), следует из онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани. Рейс 5G-151 должен был состояться 11 апреля в 19:35. «Рейс 5G-151 Екатеринбург-Ереван отменен. Самолет должен был вылететь из уральской столицы вечером 11 апреля», — следует из данных на сайте аэропорта Кольцово. Точная причина отмены рейса на сайте уральского аэропорта не указана, на сайте аэропорта Звартноц — тоже. На сайте авиакомпании даже не указана информация о том, что данный рейс отменен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Shirak Avia. Ответ на момент публикации новости не поступил.