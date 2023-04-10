Суд смягчил приговор свердловскому экс-полицейскому, убившему земляка

Суд смягчил приговор свердловскому экс-полицейскому Дмитрию Красулину, который после пересмотра дела должен будет провести в колонии девять лет вместо 11. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Ирбитский районный суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Красулина», — говорится в сообщении ведомства. Экс-полицейского отправили в колонию на девять лет после пересмотра дела. Ранее его отправляли в колонию строгого режима на 11 лет.
По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, приехал к гаражу на улице Павлика Морозова в селе Байкалово (Свердловская область), достал охотничье ружье и застрелил земляка. После этого он захотел убить свидетеля и угрожал ему. Силовики задержали мужчину и отправили за решетку. В 2018 году Красулину дали 11 лет колонии, но в 2022 году кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.