10 апреля 2023

Суд смягчил приговор свердловскому экс-полицейскому, убившему земляка

Свердловский экс-полицейский Дмитрий Красулин отправлен в колонию на девять лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, пистолет, оружие, кобура, полиция, спецсредства, задержание
Экс-полицейский устроил стрельбу, будучи пьяным Фото:

Суд смягчил приговор свердловскому экс-полицейскому Дмитрию Красулину, который после пересмотра дела должен будет провести в колонии девять лет вместо 11. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Ирбитский районный суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Красулина», — говорится в сообщении ведомства. Экс-полицейского отправили в колонию на девять лет после пересмотра дела. Ранее его отправляли в колонию строгого режима на 11 лет.

По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, приехал к гаражу на улице Павлика Морозова в селе Байкалово (Свердловская область), достал охотничье ружье и застрелил земляка. После этого он захотел убить свидетеля и угрожал ему. Силовики задержали мужчину и отправили за решетку. В 2018 году Красулину дали 11 лет колонии, но в 2022 году кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение.

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Суд смягчил приговор свердловскому экс-полицейскому Дмитрию Красулину, который после пересмотра дела должен будет провести в колонии девять лет вместо 11. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ирбитский районный суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Красулина», — говорится в сообщении ведомства. Экс-полицейского отправили в колонию на девять лет после пересмотра дела. Ранее его отправляли в колонию строгого режима на 11 лет. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, приехал к гаражу на улице Павлика Морозова в селе Байкалово (Свердловская область), достал охотничье ружье и застрелил земляка. После этого он захотел убить свидетеля и угрожал ему. Силовики задержали мужчину и отправили за решетку. В 2018 году Красулину дали 11 лет колонии, но в 2022 году кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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