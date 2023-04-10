Суд смягчил приговор свердловскому экс-полицейскому, убившему земляка

Свердловский экс-полицейский Дмитрий Красулин отправлен в колонию на девять лет

11 апреля 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Экс-полицейский устроил стрельбу, будучи пьяным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд смягчил приговор свердловскому экс-полицейскому Дмитрию Красулину, который после пересмотра дела должен будет провести в колонии девять лет вместо 11. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ирбитский районный суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Красулина», — говорится в сообщении ведомства. Экс-полицейского отправили в колонию на девять лет после пересмотра дела. Ранее его отправляли в колонию строгого режима на 11 лет. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, приехал к гаражу на улице Павлика Морозова в селе Байкалово (Свердловская область), достал охотничье ружье и застрелил земляка. После этого он захотел убить свидетеля и угрожал ему. Силовики задержали мужчину и отправили за решетку. В 2018 году Красулину дали 11 лет колонии, но в 2022 году кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение.

Суд смягчил приговор свердловскому экс-полицейскому Дмитрию Красулину, который после пересмотра дела должен будет провести в колонии девять лет вместо 11. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ирбитский районный суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Красулина», — говорится в сообщении ведомства. Экс-полицейского отправили в колонию на девять лет после пересмотра дела. Ранее его отправляли в колонию строгого режима на 11 лет. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, приехал к гаражу на улице Павлика Морозова в селе Байкалово (Свердловская область), достал охотничье ружье и застрелил земляка. После этого он захотел убить свидетеля и угрожал ему. Силовики задержали мужчину и отправили за решетку. В 2018 году Красулину дали 11 лет колонии, но в 2022 году кассационный суд отправил дело на новое рассмотрение.