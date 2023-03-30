Власти ищут способ сдержать свердловских фермеров от уничтожения молока

В Свердловской области наблюдается профицит молока Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Профицит молока приводит к тому, что в некоторых регионах фермерам приходится сливать сырье, поделился с URA.RU один из участников рынка. В Свердловской области вопрос о том, куда девать лишнее молоко, также стоит остро, но не до такой степени. За проблему взялась назначенная недавно министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова, некогда сама руководившая молочным заводом и отвечавшая за сбыт продукции «УГМК-Агро».

«Сейчас повторяется ситуация 2018 года, когда тоже был серьезный профицит молока. Надои растут, а люди больше, чем привыкли, не покупают. В некоторых хозяйствах других регионов сливают молоко, потому что некуда девать», — делится один из участников рынка.

В Свердловской области таких случаев пока не замечено, но обеспокоенность вопросом, куда девать молоко, у фермеров есть. Тем более, что профицит растет.

«Область прибавляет год от года по производству молока, мы находимся на седьмом месте в РФ. При этом потребление не растет — это проблема не только нашего региона, но и страны в целом. Главное, чтобы цена на сырье не перешла ниже себестоимости производства молока. Для производителей это важно», — поделился председатель некоммерческой организации «Союз предприятий молочной промышленности Свердловской области» Игорь Пехотин.

Вопрос сегодня обсуждали на совещании у назначенной недавно министром АПК Свердловской области Анны Кузнецовой, которая некогда работала начальником «Верхнепышминского молочного завода» и управления сбыта «УГМК-Агро». На встрече были представители Союза животноводов региона, заводчиков и ритейлеров. Каждый поделился, что может сделать со своей стороны для решения проблемы.

Например, магазины — усилить рекламу и довести до свердловчан значимость молочной продукции, особенно от местных производителей. И более тесно общаться с переработчиками на предмет того, какая именно продукция им требуется. В целом, считает один из участников рынка, более серьезные меры придется принимать, если крен цены на молоко от производителя пойдет ниже себестоимости.

Ранее первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков призвал поддерживать местных переработчиков молока, покупая их продукцию. «Регион обеспечен молоком на 100%. Конечно, мы как патриоты [должны] кушать свою продукцию, она самая лучшая в стране», — отмечал Шмыков