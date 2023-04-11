Мэр Екатеринбурга подготовил компромат на спикера думы

Одни говорят, что доказательства Алексея Орлова не приняли, другие — что решений пока нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов собрал материалы, которые, на его взгляд, говорят о том, что спикер думы Игорь Володин дестабилизирует политическую обстановку в городе. Как рассказал URA.RU источник, компромат был представлен губернатору Евгению Куйвашеву и некоторым другим представителям его окружения.

В частности, речь идет об аудиозаписи, на которой неизвестные — якобы из команды Володина, хотя его фамилии там, говорят, нет, — обсуждают покупку голосов на публичных слушаниях по поправкам в Устав 31 марта (они закончились скандалом — администрации едва хватило голосов). Кроме того, составлены некие списки, из которых видно, что значительная часть участников слушаний — из Орджоникидзевского района, вотчины Володина.

«Володин, защищаясь, парировал: мэрия сама всем районам, включая Орджоникидзевский, спускала разнарядки [по явке бюджетников] — вот люди и пришли. Аудиозапись в резиденции [губернатора] как доказательство тоже не приняли», — рассказал источник. При этом другой собеседник агентства заявил, что каких-либо решений пока нет. А третий инсайдер добавил, что сторонники Орлова передали похожие материалы — якобы доказывающие, что Володин играет не по правилам, — в полпредство президента РФ в УрФО.

Сам Володин при этом заявил корреспонденту, что никак в слушаниях 31 марта не участвовал и о существовании каких-либо записей не знает. В мэрии от официальных комментариев пока отказываются.

Как писало URA.RU, по итогам сентябрьских выборов Орлов хотел сократить думскую фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), а близкого к Кочеткову Володина сместить. В ответ депутаты грозились заблокировать Орлову утверждение поправок в Устав, предполагающих изменение схемы выборов. В конфликт в последний момент вмешался Куйвашев. После разговора с Кочетковым он на закрытой встрече 6 апреля объявил, что Орлов не справился с подготовкой кампании и формирование списков кандидатов передано политтехнологу губернатора Ринату Хазееву. То есть Кочетков представительство во власти сохранит. Кроме того, губернатор распорядился сменить руководство «Водоканала», которое Орлов в последнее время зачищал от людей миллиардера.