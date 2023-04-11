Мужчина не смог преодолеть высокий опасный забор на промышленной базе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Служба спасения Свердловской области пришла на помощь екатеринбуржцу, который, перелезая ночью через забор, напоролся на штыри и повис. Мужчину пришлось снимать с арматуры с помощью альпинистского снаряжения, рассказали URA.RU спасатели.

«Мужчина ночью перелезал через забор в промышленной зоне на Шефской, 2 и напоролся на арматуру. Штыри проткнули ему ногу в двух местах. Чтобы снять вес, мы привязали к пострадавшему веревку и подвесили к балке. Потом распилили штыри и с помощью альпинистского снаряжения опустили на носилки», — рассказал один из спасателей.

По его словам, мужчине очень повезло: штыри не задели бедренную артерию, у раненого не было кровопотери. Все время, пока спасатели пытались его освободить, он активно помогал им советами и объяснял, что спешил в магазин.

«Мужчина был нетрезв. Мы так и не поняли, зачем он полез через забор, когда там можно было спокойно пролезть внизу. У него был тяжелый рюкзак, с которым он ни на секунду не согласился расстаться. Мы шутили, что это расхититель социалистической собственности», — добавил спасатель.

Ранее другой пьяный свердловчанин повис на заборе, запутавшись в колючей проволоке. Он пытался незаконно проникнуть в закрытый город Новоуральск. Вызволять нарушителя также пришлось спасателям, полицейским и врачам.