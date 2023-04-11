Нежилое здание будет выполнять функцию дома причты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на территории больницы рядом с храмом Святителя Луки построят дом для служителей церкви и воскресной школы. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства храмового комплекса во имя святителя Луки Крымского — дом для причты, по ул. Румянцева в Металлургическом районе города Челябинска Местной религиозной организации православного прихода храма во имя Святителя Луки Крымского города Челябинска Челябинской епархии Русской православной Церкви (Московский патриархат). Земельный участок расположен в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений с минимальным коэффициентом застройки — 0,20», — говорится в распоряжении.

На территории горбольницы №6 уже построен храм. В связи с этим возникла необходимость в наличии в непосредственной близости от него нежилого здания, выполняющего функцию дома причты. Площадь земельного участка, на котором будут строить здание, составляет более трех тысяч квадратных метров.

Причт — в Русской православной церкви название группы лиц, служащей при каком-либо одном храме: как священнослужителей, так и церковнослужителей. Церковно-причтовый дом предназначен для служебно-бытовых целей прихода, в нем будет осуществляться учебная, благотворительная и хозяйственная деятельность прихода, появится воскресная школа. В здании прихожане и пациенты, находящиеся на лечении в городской больнице, смогут побеседовать со священнослужителями, а также будет оказываться помощь нуждающимся.

В связи со строительством храма на территории больницы, возникла необходимость в наличии дома причты в непосредственной близости Скрин: публичная карта г. Челябинск