В Челябинске на территории больницы рядом с храмом Святителя Луки построят дом для служителей церкви и воскресной школы. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства храмового комплекса во имя святителя Луки Крымского — дом для причты, по ул. Румянцева в Металлургическом районе города Челябинска Местной религиозной организации православного прихода храма во имя Святителя Луки Крымского города Челябинска Челябинской епархии Русской православной Церкви (Московский патриархат). Земельный участок расположен в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений с минимальным коэффициентом застройки — 0,20», — говорится в распоряжении.
На территории горбольницы №6 уже построен храм. В связи с этим возникла необходимость в наличии в непосредственной близости от него нежилого здания, выполняющего функцию дома причты. Площадь земельного участка, на котором будут строить здание, составляет более трех тысяч квадратных метров.
Причт — в Русской православной церкви название группы лиц, служащей при каком-либо одном храме: как священнослужителей, так и церковнослужителей. Церковно-причтовый дом предназначен для служебно-бытовых целей прихода, в нем будет осуществляться учебная, благотворительная и хозяйственная деятельность прихода, появится воскресная школа. В здании прихожане и пациенты, находящиеся на лечении в городской больнице, смогут побеседовать со священнослужителями, а также будет оказываться помощь нуждающимся.
В связи со строительством храма на территории больницы, возникла необходимость в наличии дома причты в непосредственной близости
В Челябинске на территории больницы рядом с храмом Святителя Луки построят дом для служителей церкви и воскресной школы. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства храмового комплекса во имя святителя Луки Крымского — дом для причты, по ул. Румянцева в Металлургическом районе города Челябинска Местной религиозной организации православного прихода храма во имя Святителя Луки Крымского города Челябинска Челябинской епархии Русской православной Церкви (Московский патриархат). Земельный участок расположен в территориальной зоне лечебно-профилактических учреждений с минимальным коэффициентом застройки — 0,20», — говорится в распоряжении. На территории горбольницы №6 уже построен храм. В связи с этим возникла необходимость в наличии в непосредственной близости от него нежилого здания, выполняющего функцию дома причты. Площадь земельного участка, на котором будут строить здание, составляет более трех тысяч квадратных метров. Причт — в Русской православной церкви название группы лиц, служащей при каком-либо одном храме: как священнослужителей, так и церковнослужителей. Церковно-причтовый дом предназначен для служебно-бытовых целей прихода, в нем будет осуществляться учебная, благотворительная и хозяйственная деятельность прихода, появится воскресная школа. В здании прихожане и пациенты, находящиеся на лечении в городской больнице, смогут побеседовать со священнослужителями, а также будет оказываться помощь нуждающимся.