Магнитогорец десять лет обманывал ПФР, чтобы получать пенсию

Пенсионер обманул ПФР на 900 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Магнитогорска Челябинской области на протяжении десяти лет получал пенсию по поддельным справкам. О том, что мужчина задолжал госучреждению более 900 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ФССП по региону.

«Мужчина 1957 года рождения при досрочном выходе на пенсию — по достижении возраста 55 лет, предоставил пенсионному фонду поддельные справки о двадцатилетнем стаже работы каменщиком. Только спустя десять лет сотрудники госучреждения проверили подлинность документов. За это время сумма ущерба, причиненного госучреждению, составила более 900 тысяч рублей», — сообщил в ведомстве.

Суд признал пенсионера виновным и удовлетворил исковые требования пенсионного фонда о возмещении более 900 тысяч рублей ущерба. Эта сумма была излишне уплачена мужчине. Должник по исполнительному производству не торопился выплачивать сумму, поэтому приставы начали оценку его имущества для ареста. После чего пенсионер быстро возместил ущерб государству.