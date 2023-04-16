В Екатеринбурге на полгода закроют улицу для транспорта

17 апреля 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Из-за ремонта тепломагистрали в Екатеринбурге закроют улицу на полгода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 мая по 15 октября 2023 года в Екатеринбурге дорожники закроют движение для транспорта на улице Бабушкина. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Екатеринбурга. «Специалисты подрядной организации „ЖБИ 2020“ закроют движение для транспорта по улице Бабушкина, на участке от улицы Фронтовых Бригад до дома № 12 на улице Бабушкина. Причиной послужило производство работ по ремонту тепломагистрали», — сказано в сообщении. Начало работ запланировано на 1 мая, а окончание на 15 октября 2023 года. Движение транспорта будет направлено по улицам: Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад. Во время работ будет обеспечен проезд к домам № 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина. По завершении работ дорожники восстановят все элементы нарушенного благоустройства. Ранее URA.RU сообщало, что с 5 апреля 2023 года по 30 апреля в екатеринбургском районе Академический закроют движение транспорта по улице Вильгельма де Генина. Это связано с реконструкцией участков улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии.

С 1 мая по 15 октября 2023 года в Екатеринбурге дорожники закроют движение для транспорта на улице Бабушкина. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Екатеринбурга. «Специалисты подрядной организации „ЖБИ 2020“ закроют движение для транспорта по улице Бабушкина, на участке от улицы Фронтовых Бригад до дома № 12 на улице Бабушкина. Причиной послужило производство работ по ремонту тепломагистрали», — сказано в сообщении. Начало работ запланировано на 1 мая, а окончание на 15 октября 2023 года. Движение транспорта будет направлено по улицам: Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад. Во время работ будет обеспечен проезд к домам № 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина. По завершении работ дорожники восстановят все элементы нарушенного благоустройства. Ранее URA.RU сообщало, что с 5 апреля 2023 года по 30 апреля в екатеринбургском районе Академический закроют движение транспорта по улице Вильгельма де Генина. Это связано с реконструкцией участков улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии.