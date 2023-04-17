Декан журфака УрФУ объявил о «неделе-блокбастере» для студентов

18 апреля 2023 в 03:59 Размер текста - 17 +

Студентов журфака ждет насыщенная событиями неделя Фото: Размик Закарян © URA.RU Директор факультета журналистики Уральского федерального университета Иван Некрасов рассказал о насыщенной событиями неделе-блокбастере, которая включит в себя студенческое ТЭФИ, научную конференцию и разнообразные мастер-классы. Мероприятия стартуют с 18 апреля. «У студентов журфака УрФУ неделя-блокбастер. Во вторник — открытие Студенческого ТЭФИ: впервые в Екатеринбурге. В среду и четверг — мастер-классы от лучших телевизионщиков страны. С четверга по субботу — научная конференция журфака», — рассказал Некрасов на своей странице «Вконтакте». Декан журфака отметил, что в этом году конференция будет одной из самых масштабных за последние годы. «Планерка со звездами отрасли, более ста докладов, международный уровень (Белоруссия, Китай, Индия, Швеция, Перу, Марокко, Бангладеш)», — отметил Некрасов.

Директор факультета журналистики Уральского федерального университета Иван Некрасов рассказал о насыщенной событиями неделе-блокбастере, которая включит в себя студенческое ТЭФИ, научную конференцию и разнообразные мастер-классы. Мероприятия стартуют с 18 апреля. «У студентов журфака УрФУ неделя-блокбастер. Во вторник — открытие Студенческого ТЭФИ: впервые в Екатеринбурге. В среду и четверг — мастер-классы от лучших телевизионщиков страны. С четверга по субботу — научная конференция журфака», — рассказал Некрасов на своей странице «Вконтакте». Декан журфака отметил, что в этом году конференция будет одной из самых масштабных за последние годы. «Планерка со звездами отрасли, более ста докладов, международный уровень (Белоруссия, Китай, Индия, Швеция, Перу, Марокко, Бангладеш)», — отметил Некрасов.