Декан журфака УрФУ объявил о «неделе-блокбастере» для студентов

Директор факультета журналистики Уральского федерального университета Иван Некрасов рассказал о насыщенной событиями неделе-блокбастере, которая включит в себя студенческое ТЭФИ, научную конференцию и разнообразные мастер-классы. Мероприятия стартуют с 18 апреля.
«У студентов журфака УрФУ неделя-блокбастер. Во вторник — открытие Студенческого ТЭФИ: впервые в Екатеринбурге. В среду и четверг — мастер-классы от лучших телевизионщиков страны. С четверга по субботу — научная конференция журфака», — рассказал Некрасов на своей странице «Вконтакте».
Декан журфака отметил, что в этом году конференция будет одной из самых масштабных за последние годы. «Планерка со звездами отрасли, более ста докладов, международный уровень (Белоруссия, Китай, Индия, Швеция, Перу, Марокко, Бангладеш)», — отметил Некрасов.
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