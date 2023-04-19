Госдума приняла закон о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , объятия, проводы в армию, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных, прощание с мобилизованными
Кредитными каникулами смогут воспользоваться все созаемщики участника СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдума РФ приняла закон, который позволяет отсрочить выплату кредита созаемщикам участников СВО либо вовсе предоставляет возможность его списания. Отмечается, что после введения нового закона воспользоваться кредитными каникулами смогут все созаемщики мобилизованных, включая родителей и усыновителей.

«Принят закон, который дает возможности для созаемщиков участников спецоперации на Украине отсрочки по кредиту или его списания», — сообщается на сайте Госдумы. Там подчеркнули, что данный закон расширяет условия о предоставлении отсрочки или списания кредита на всех созаемщиков военнослужащих. Отныне такой возможностью смогут воспользоваться не только супруга, дети и иждивенцы, но и родители, и усыновители мобилизованного.

Ранее в Минобороны выступили за расширение социальной защищенности участников СВО. С таким предложением выступил глава ведомства Сергей Шойгу.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума РФ приняла закон, который позволяет отсрочить выплату кредита созаемщикам участников СВО либо вовсе предоставляет возможность его списания. Отмечается, что после введения нового закона воспользоваться кредитными каникулами смогут все созаемщики мобилизованных, включая родителей и усыновителей. «Принят закон, который дает возможности для созаемщиков участников спецоперации на Украине отсрочки по кредиту или его списания», — сообщается на сайте Госдумы. Там подчеркнули, что данный закон расширяет условия о предоставлении отсрочки или списания кредита на всех созаемщиков военнослужащих. Отныне такой возможностью смогут воспользоваться не только супруга, дети и иждивенцы, но и родители, и усыновители мобилизованного. Ранее в Минобороны выступили за расширение социальной защищенности участников СВО. С таким предложением выступил глава ведомства Сергей Шойгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...