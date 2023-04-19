Госдума приняла закон о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных

Госдума РФ приняла закон, который позволяет отсрочить выплату кредита созаемщикам участников СВО либо вовсе предоставляет возможность его списания. Отмечается, что после введения нового закона воспользоваться кредитными каникулами смогут все созаемщики мобилизованных, включая родителей и усыновителей.
«Принят закон, который дает возможности для созаемщиков участников спецоперации на Украине отсрочки по кредиту или его списания», — сообщается на сайте Госдумы. Там подчеркнули, что данный закон расширяет условия о предоставлении отсрочки или списания кредита на всех созаемщиков военнослужащих. Отныне такой возможностью смогут воспользоваться не только супруга, дети и иждивенцы, но и родители, и усыновители мобилизованного.
Ранее в Минобороны выступили за расширение социальной защищенности участников СВО. С таким предложением выступил глава ведомства Сергей Шойгу.
Госдума РФ приняла закон, который позволяет отсрочить выплату кредита созаемщикам участников СВО либо вовсе предоставляет возможность его списания. Отмечается, что после введения нового закона воспользоваться кредитными каникулами смогут все созаемщики мобилизованных, включая родителей и усыновителей. «Принят закон, который дает возможности для созаемщиков участников спецоперации на Украине отсрочки по кредиту или его списания», — сообщается на сайте Госдумы. Там подчеркнули, что данный закон расширяет условия о предоставлении отсрочки или списания кредита на всех созаемщиков военнослужащих. Отныне такой возможностью смогут воспользоваться не только супруга, дети и иждивенцы, но и родители, и усыновители мобилизованного. Ранее в Минобороны выступили за расширение социальной защищенности участников СВО. С таким предложением выступил глава ведомства Сергей Шойгу.