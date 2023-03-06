Минобороны намерено расширить социальную защищенность участников СВО

РБК: Минобороны РФ предложило сохранить служебное жилье за семьями участников СВО

07 марта 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Минобороны предложило сохранить служебное жилье за семьями участников СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За семьями участников специальной военной операции (СВО) предложено сохранять служебное жилье. Соответствующий законопроект разработало Министерство обороны России. Его внес глава ведомства Сергей Шойгу на заседание комиссии правительства по законопроектной деятельности. Согласно сообщению источников компании РБК, документ был одобрен. «Права военнослужащих по контракту за рубежом и в отдельных регионах России на жилье будут расширены, следует из законопроекта Минобороны «О внесении изменений в статьи 152 и 153 федерального закона «О статусе военнослужащих». Документ предполагает, что им и их семьям дадут возможность проживать в служебном или арендуемом жилье вне зависимости от изменения места прохождения службы, а также получать компенсацию за аренду», — передает РБК, ссылаясь на соответствующую документацию. Сообщается, что аналогичные гарантии будут предусмотрены и для сотрудников ОВД. Для этого разработаны поправки в ст. 8 закона «О социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел». Эксперты, опрошенные РБК, назвали его законопроектом, который повысит социальную защищенность военнослужащих. Отмечается, что они получат денежную выплату за аренду жилья в случае, если им не предоставят служебную квартиру. Предполагается, что сумма компенсации не будет зависеть от воинского звания и места прохождения службы. Россия с 24 февраля 2022 года проводит на территории Украины специальную военную операцию. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии властей Украины. Ранее URA.RU рассказывало о гарантиях для военных в 2023 году. Для участников СВО и других военнослужащих в России действует ряд новых социальных льгот и выплат. Для них предусмотрены кредитные каникулы, проиндексированы страховые выплаты и организованы трудовые гарантии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За семьями участников специальной военной операции (СВО) предложено сохранять служебное жилье. Соответствующий законопроект разработало Министерство обороны России. Его внес глава ведомства Сергей Шойгу на заседание комиссии правительства по законопроектной деятельности. Согласно сообщению источников компании РБК, документ был одобрен. «Права военнослужащих по контракту за рубежом и в отдельных регионах России на жилье будут расширены, следует из законопроекта Минобороны «О внесении изменений в статьи 152 и 153 федерального закона «О статусе военнослужащих». Документ предполагает, что им и их семьям дадут возможность проживать в служебном или арендуемом жилье вне зависимости от изменения места прохождения службы, а также получать компенсацию за аренду», — передает РБК, ссылаясь на соответствующую документацию. Сообщается, что аналогичные гарантии будут предусмотрены и для сотрудников ОВД. Для этого разработаны поправки в ст. 8 закона «О социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел». Эксперты, опрошенные РБК, назвали его законопроектом, который повысит социальную защищенность военнослужащих. Отмечается, что они получат денежную выплату за аренду жилья в случае, если им не предоставят служебную квартиру. Предполагается, что сумма компенсации не будет зависеть от воинского звания и места прохождения службы. Россия с 24 февраля 2022 года проводит на территории Украины специальную военную операцию. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии властей Украины. Ранее URA.RU рассказывало о гарантиях для военных в 2023 году. Для участников СВО и других военнослужащих в России действует ряд новых социальных льгот и выплат. Для них предусмотрены кредитные каникулы, проиндексированы страховые выплаты и организованы трудовые гарантии.