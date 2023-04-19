Челябинцы пожаловались Бастрыкину на взрывы на карьере вице-спикера заксобрания

19 апреля 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Карьер обслуживает компания, принадлежащая семье вице-спикера челябинского заксобрания Юрия Карликанова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска пожаловались в Следственный комитет РФ на расследование дела о нарушении экологического законодательства при работе Новосмолинского карьера, принадлежащего семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Об этом сообщается в telegram-канале СКР. «В аккаунте информационного центра СК России оставлен комментарий о несогласии с ходом и результатами расследования уголовного дела о нарушении экологического законодательства в Челябинской области. Сообщается, что из-за деятельности Новосмолинского карьера загрязняется окружающая среда в ряде садовых некоммерческих товариществ», — говорится в информации СКР. По данным горожан, бетонная пыль, образующаяся при работе карьера, оседает в радиусе нескольких километров. Из-за нее гибнут растения, ухудшается здоровье людей, при этом мер к решению проблемы не принимается. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах расследования уголовного дела. В январе челябинцы уже жаловались Бастрыкину на Новосмолинский карьер. Глава СКР поручил проверить работу карьера. Объект обслуживает группа предприятий «ЧелСИ», которую контролирует семья Юрия Карликанова. Взрывы на карьере происходят регулярно. Так, 29 ноября 2022 года взрыв получился такой силы, что дым был заметен со многих точек города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска пожаловались в Следственный комитет РФ на расследование дела о нарушении экологического законодательства при работе Новосмолинского карьера, принадлежащего семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Об этом сообщается в telegram-канале СКР. «В аккаунте информационного центра СК России оставлен комментарий о несогласии с ходом и результатами расследования уголовного дела о нарушении экологического законодательства в Челябинской области. Сообщается, что из-за деятельности Новосмолинского карьера загрязняется окружающая среда в ряде садовых некоммерческих товариществ», — говорится в информации СКР. По данным горожан, бетонная пыль, образующаяся при работе карьера, оседает в радиусе нескольких километров. Из-за нее гибнут растения, ухудшается здоровье людей, при этом мер к решению проблемы не принимается. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах расследования уголовного дела. В январе челябинцы уже жаловались Бастрыкину на Новосмолинский карьер. Глава СКР поручил проверить работу карьера. Объект обслуживает группа предприятий «ЧелСИ», которую контролирует семья Юрия Карликанова. Взрывы на карьере происходят регулярно. Так, 29 ноября 2022 года взрыв получился такой силы, что дым был заметен со многих точек города.