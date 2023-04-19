«Коммерсант»: семь ведомств присоединятся к выдаче документов через «Госуслуги»

20 апреля 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Изменения связаны с ростом доли электронной выдачи разрешений Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семь ведомств присоединятся к выдаче документов через «Госуслуги»: Минфин, Минюст, Минспорт, Минэнерго, Рослесхоз, ФАС и Росатом. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликовало Минэкономики. «Минэкономики опубликовало проект постановления правительства, расширяющий круг участников выдачи различных видов разрешений через портал госуслуг. К процессу предлагается подключить Минфин, Минюст, Минспорт, Минэнерго, Рослесхоз, ФАС и Росатом», — сообщает « Коммерсант ». По информации издания, в правительстве РФ объяснили это решение желанием завершить разрешительную реформу и ростом доли электронной выдачи разрешений. Уточняется, что на портале Госуслуг доступно 255 видов разрешений, в том числе 49 лицензий. В этом году кабмин планирует запустить на портале еще более 150 новых видов разрешительной деятельности. Ранее Минцифры РФ предложили разрешить показывать документы через сайт или мобильное приложение «Госуслуги». Таким образом, приложение «Госуслуги» можно будет использовать для подтверждения личности, при покупках в магазине, во время посадки на поезд, а также для получения госуслуг в МФЦ. Также предлагается рассылать повестки военнобязанным через портал. Способы рассылки повесток для воинского учета должно установить правительство отдельным актом, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семь ведомств присоединятся к выдаче документов через «Госуслуги»: Минфин, Минюст, Минспорт, Минэнерго, Рослесхоз, ФАС и Росатом. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликовало Минэкономики. «Минэкономики опубликовало проект постановления правительства, расширяющий круг участников выдачи различных видов разрешений через портал госуслуг. К процессу предлагается подключить Минфин, Минюст, Минспорт, Минэнерго, Рослесхоз, ФАС и Росатом», — сообщает «Коммерсант». По информации издания, в правительстве РФ объяснили это решение желанием завершить разрешительную реформу и ростом доли электронной выдачи разрешений. Уточняется, что на портале Госуслуг доступно 255 видов разрешений, в том числе 49 лицензий. В этом году кабмин планирует запустить на портале еще более 150 новых видов разрешительной деятельности. Ранее Минцифры РФ предложили разрешить показывать документы через сайт или мобильное приложение «Госуслуги». Таким образом, приложение «Госуслуги» можно будет использовать для подтверждения личности, при покупках в магазине, во время посадки на поезд, а также для получения госуслуг в МФЦ. Также предлагается рассылать повестки военнобязанным через портал. Способы рассылки повесток для воинского учета должно установить правительство отдельным актом, пишет RT.