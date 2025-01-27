Скончался актер и режиссер сериалов «След» и «Мент в законе» Ромащенко

Известный актер и режиссер Игорь Ромащенко, известный по таким сериалам, как «След», «Карпов» и «Мент в законе», скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщат его друг и коллега Павел Чернявский.
«Был честным, открытым, требовательным. Во время работы мы с ним в рабочем процессе критиковали друг друга, но, что самое ценное, оставалось взаимное уважение», — рассказал он aif.ru.
Игорь Ромащенко оставил значительный след в российском кинематографе, приняв участие более чем в 100 проектах, среди которых также «Красная зона» и «По следу монстра». Кроме работы в художественных сериалах, он также занимался документальным сериалом «Следствие вели».
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