Скончался актер и режиссер сериалов «След» и «Мент в законе» Ромащенко

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Умер актер Игорь Ромащенко
Умер актер Игорь Ромащенко Фото:

Известный актер и режиссер Игорь Ромащенко, известный по таким сериалам, как «След», «Карпов» и «Мент в законе», скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщат его друг и коллега Павел Чернявский.

«Был честным, открытым, требовательным. Во время работы мы с ним в рабочем процессе критиковали друг друга, но, что самое ценное, оставалось взаимное уважение», — рассказал он aif.ru.

Игорь Ромащенко оставил значительный след в российском кинематографе, приняв участие более чем в 100 проектах, среди которых также «Красная зона» и «По следу монстра». Кроме работы в художественных сериалах, он также занимался документальным сериалом «Следствие вели».

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Известный актер и режиссер Игорь Ромащенко, известный по таким сериалам, как «След», «Карпов» и «Мент в законе», скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщат его друг и коллега Павел Чернявский. «Был честным, открытым, требовательным. Во время работы мы с ним в рабочем процессе критиковали друг друга, но, что самое ценное, оставалось взаимное уважение», — рассказал он aif.ru. Игорь Ромащенко оставил значительный след в российском кинематографе, приняв участие более чем в 100 проектах, среди которых также «Красная зона» и «По следу монстра». Кроме работы в художественных сериалах, он также занимался документальным сериалом «Следствие вели».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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