США отменили санкции против Колумбии, когда та решилась принять мигрантов

США отменили санкции против Колумбии после того, как Богота согласилась принять депортированных мигрантов. Такое решение принял Белый дом. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Колумбии тарифами и санкциями за отказ принимать военные самолеты с депортированными мигрантами.
«США и Колумбия в воскресенье отошли от грани торговой войны после того, как Белый дом заявил, что южноамериканская страна согласилась принять военные самолеты с депортированными мигрантами», — передает заявление агентство Reuters. Документы, касающиеся введения тарифов и санкций против Колумбии, будут «помещены в архив и не будут ратифицированы, за исключением случаев нарушения Колумбией данного соглашения», сообщили в официальном заявлении.
26 января было объявлено о введении Соединенными Штатами санкций в отношении Колумбии. Дональд Трамп указал, что причиной такого решения стал отказ Колумбии принять обратно депортированных мигрантов, передает RT. Колумбийские власти не пропустили два военных самолета США, на борту которых находились около 160 человек в наручниках.
Президент Колумбии Густаво Петро подчеркнул, что проблема заключалась в способе перевозки. В ответ на этот инцидент администрация Петро решила использовать для перевозки мигрантов президентский лайнер, чтобы обеспечить более гуманные условия перелета. В качестве ответной меры на торговую политику США, колумбийский лидер объявил о введении пошлин на американские товары, равных тем, которые ранее ввел Дональд Трамп.
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