В Британии пригрозили захватом российских кораблей

Express: британские военные готовы задерживать российские суда у своих берегов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение о задержании судов будет приниматься на высшем уровне
Решение о задержании судов будет приниматься на высшем уровне Фото:

Британские военные намерены осуществлять задержание российских судов, которые якобы несут угрозу для подводной инфраструктуры страны в прибрежных водах Великобритании. Об этом сообщает газета Express.

«Британские военные силы оперативного развертывания „готовы“ высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их...», — передает Express. Принять такие меры британская оперативная группа повышенной готовности может в отношении судов, которые якобы совершают подозрительные действия или наносят ущерб подводным трубопроводам и кабелям.

Издание отмечает, что такими полномочиями британских военных могут наделить только после того, как будет принято соответствующее политическое решение «на самом высшем уровне». Речь идет о контрмерах в случае наихудшего развития событий.

Ранее Минобороны Великобритании направило подводную лодку для наблюдения за действиями российского океанографического корабля «Янтарь», который находился в проливе Ла-Манш, сообщил министр обороны страны Джон Хили. Он указал, что «Янтарь» зашел в экономическую зону Великобритании на расстоянии приблизительно 45 морских миль от британского берега, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британские военные намерены осуществлять задержание российских судов, которые якобы несут угрозу для подводной инфраструктуры страны в прибрежных водах Великобритании. Об этом сообщает газета Express. «Британские военные силы оперативного развертывания „готовы“ высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их...», — передает Express. Принять такие меры британская оперативная группа повышенной готовности может в отношении судов, которые якобы совершают подозрительные действия или наносят ущерб подводным трубопроводам и кабелям. Издание отмечает, что такими полномочиями британских военных могут наделить только после того, как будет принято соответствующее политическое решение «на самом высшем уровне». Речь идет о контрмерах в случае наихудшего развития событий. Ранее Минобороны Великобритании направило подводную лодку для наблюдения за действиями российского океанографического корабля «Янтарь», который находился в проливе Ла-Манш, сообщил министр обороны страны Джон Хили. Он указал, что «Янтарь» зашел в экономическую зону Великобритании на расстоянии приблизительно 45 морских миль от британского берега, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...