В Британии пригрозили захватом российских кораблей

Британские военные намерены осуществлять задержание российских судов, которые якобы несут угрозу для подводной инфраструктуры страны в прибрежных водах Великобритании. Об этом сообщает газета Express.
«Британские военные силы оперативного развертывания „готовы“ высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их...», — передает Express. Принять такие меры британская оперативная группа повышенной готовности может в отношении судов, которые якобы совершают подозрительные действия или наносят ущерб подводным трубопроводам и кабелям.
Издание отмечает, что такими полномочиями британских военных могут наделить только после того, как будет принято соответствующее политическое решение «на самом высшем уровне». Речь идет о контрмерах в случае наихудшего развития событий.
Ранее Минобороны Великобритании направило подводную лодку для наблюдения за действиями российского океанографического корабля «Янтарь», который находился в проливе Ла-Манш, сообщил министр обороны страны Джон Хили. Он указал, что «Янтарь» зашел в экономическую зону Великобритании на расстоянии приблизительно 45 морских миль от британского берега, передает RT.
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