Главный тренер сборной Казахстана Черчесов покинул пост

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Станислав Черчесов стал главой сборной летом 2024 года
Станислав Черчесов стал главой сборной летом 2024 года Фото:

Свой пост покидает главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов. Об этом сообщили в Казахстанской федерации по этому виду спорта. 

«Станислав Черчесов покидает свой пост», — говорится в сообщении. Отмечается, что договор расторгнут по обоюдному согласию. 

В июне 2024 года Станислав Черчесов принял на себя обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана. В рамках турнира Лиги наций УЕФА под его руководством команда сыграла 6 матчей и заработала 1 очко, удержав ничью в поединке с норвежской сборной.

Помимо этого, было объявлено о расставании с полным тренерским штабом сборной Казахстана. Федерация футбола Казахстана выразила благодарность бывшему главному тренеру и его команде за их вклад и пожелала успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

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Свой пост покидает главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов. Об этом сообщили в Казахстанской федерации по этому виду спорта.  «Станислав Черчесов покидает свой пост», — говорится в сообщении. Отмечается, что договор расторгнут по обоюдному согласию.  В июне 2024 года Станислав Черчесов принял на себя обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана. В рамках турнира Лиги наций УЕФА под его руководством команда сыграла 6 матчей и заработала 1 очко, удержав ничью в поединке с норвежской сборной. Помимо этого, было объявлено о расставании с полным тренерским штабом сборной Казахстана. Федерация футбола Казахстана выразила благодарность бывшему главному тренеру и его команде за их вклад и пожелала успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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