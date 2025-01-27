Главный тренер сборной Казахстана Черчесов покинул пост

Свой пост покидает главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов. Об этом сообщили в Казахстанской федерации по этому виду спорта.
«Станислав Черчесов покидает свой пост», — говорится в сообщении. Отмечается, что договор расторгнут по обоюдному согласию.
В июне 2024 года Станислав Черчесов принял на себя обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана. В рамках турнира Лиги наций УЕФА под его руководством команда сыграла 6 матчей и заработала 1 очко, удержав ничью в поединке с норвежской сборной.
Помимо этого, было объявлено о расставании с полным тренерским штабом сборной Казахстана. Федерация футбола Казахстана выразила благодарность бывшему главному тренеру и его команде за их вклад и пожелала успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.
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