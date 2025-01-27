Математика из ВШЭ Михаила Вербицкого* объявили в розыск

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МВД ищет Михаила Вербицкого
МВД ищет Михаила Вербицкого Фото:

Математик Михаил Вербицкий, которого ранее признали экстремистом и террористом, объявлен в розыск. Это следует из базы МВД. 

«Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе данных. Информацию приводит ТАСС. 

По информации, полученной от представителей правоохранительных органов, в отношении гражданина Вербицкого было возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к терроризму согласно части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это уголовное преследование может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Вероятно, из-за него математика и объявили в розыск, утверждает информатор ТАСС. 

Вербицкий ранее занимался преподавательской деятельностью на математическом факультете Высшей школы экономики. В 2005 году после того, как его аккаунт на платформе LiveJournal был заблокирован, он основал аналог этой платформы — LJ.Rossia, доступ к которой с 2013 года ограничен Роскомнадзором. На этом сайте Вербицкий ведет блог, где, среди прочего, высказывается в негативном ключе о специальной военной операции и политике России.

*Михаил Вербицкий внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Математик Михаил Вербицкий, которого ранее признали экстремистом и террористом, объявлен в розыск. Это следует из базы МВД.  «Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе данных. Информацию приводит ТАСС.  По информации, полученной от представителей правоохранительных органов, в отношении гражданина Вербицкого было возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к терроризму согласно части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это уголовное преследование может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Вероятно, из-за него математика и объявили в розыск, утверждает информатор ТАСС.  Вербицкий ранее занимался преподавательской деятельностью на математическом факультете Высшей школы экономики. В 2005 году после того, как его аккаунт на платформе LiveJournal был заблокирован, он основал аналог этой платформы — LJ.Rossia, доступ к которой с 2013 года ограничен Роскомнадзором. На этом сайте Вербицкий ведет блог, где, среди прочего, высказывается в негативном ключе о специальной военной операции и политике России. *Михаил Вербицкий внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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