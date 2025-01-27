В России появился первый официальный реестр травников и костоправов

В Башкирии создан первый в России официальный реестр травников и костоправов. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики. В реестре указаны ФИО специалистов, места их работы и сроки действия разрешений.
«Право на занятие народной медициной на территории республики имеет гражданин, получивший разрешение министерства. Оно выдается сроком на пять лет, лишение производится по решению министерства», — говорится в документе, который размещен на сайте Минздрава региона. В перечне указаны имена семи специалистов, занимающихся различными видами альтернативной медицины, включая траволечение, акупунктуру, йоготерапию и костроправство. Документ содержит полные данные о целителях: фамилию, имя, отчество, место работы, а также сроки действия их лицензий.
По словам представителей Минздрава, разрешения на занятия народной медициной выдаются с 2019 года, однако реестр начали вести только сейчас. Также отмечено, что в других регионах подобных перечней нет, что делает башкирский реестр первым таким документом в стране.
Для получения разрешения на проведение медицинских процедур, основанных на методах народной медицины, необходимо обратиться в Минздрав с заявлением. В документе следует четко указать, какой метод народной медицины планируется использовать, а также предоставить рекомендацию от медицинской профессиональной некоммерческой организации. Целители, не имеющие медицинского образования, должны работать под непосредственным контролем квалифицированного врача. Это предполагает заключение договоров с лицензированными медицинскими учреждениями.
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