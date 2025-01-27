Компания «Россети» встревожена риском банкротства сибирской «дочки»

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Решить проблему с убытками предлагается путем передачи тарифных полномочий ФАС
Решить проблему с убытками предлагается путем передачи тарифных полномочий ФАС Фото:

Публичное акционерное общество «Россети» выражает обеспокоенность финансовым положением своего филиала «Россети Сибирь». Об этом сообщается в письме главы компании Андрея Рюмина премьер-министру Михаилу Мишустину.

«В условиях роста кредитных ставок уже в 2025 году „Россети Сибирь“ будет вынуждена полностью прекратить финансирование инвестиционной и ремонтной программ», — передает газета «Коммерсантъ» содержание письма. Там уточнили, что убытки компании связаны с региональными тарифными решениями, которые не признают часть затрат обоснованными. Сумма накопленного убытка превысила 24 миллиарда рублей.

Рюмин предлагает решить эту проблему путем передачи тарифных полномочий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и создания единой тарифной зоны путем объединения регионов Сибири. В ФАС сообщили, что в настоящее время правительство изучает возможные последствия такой реорганизации для потребителей.

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Публичное акционерное общество «Россети» выражает обеспокоенность финансовым положением своего филиала «Россети Сибирь». Об этом сообщается в письме главы компании Андрея Рюмина премьер-министру Михаилу Мишустину. «В условиях роста кредитных ставок уже в 2025 году „Россети Сибирь“ будет вынуждена полностью прекратить финансирование инвестиционной и ремонтной программ», — передает газета «Коммерсантъ» содержание письма. Там уточнили, что убытки компании связаны с региональными тарифными решениями, которые не признают часть затрат обоснованными. Сумма накопленного убытка превысила 24 миллиарда рублей. Рюмин предлагает решить эту проблему путем передачи тарифных полномочий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и создания единой тарифной зоны путем объединения регионов Сибири. В ФАС сообщили, что в настоящее время правительство изучает возможные последствия такой реорганизации для потребителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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