Компания «Россети» встревожена риском банкротства сибирской «дочки»

Публичное акционерное общество «Россети» выражает обеспокоенность финансовым положением своего филиала «Россети Сибирь». Об этом сообщается в письме главы компании Андрея Рюмина премьер-министру Михаилу Мишустину.
«В условиях роста кредитных ставок уже в 2025 году „Россети Сибирь“ будет вынуждена полностью прекратить финансирование инвестиционной и ремонтной программ», — передает газета «Коммерсантъ» содержание письма. Там уточнили, что убытки компании связаны с региональными тарифными решениями, которые не признают часть затрат обоснованными. Сумма накопленного убытка превысила 24 миллиарда рублей.
Рюмин предлагает решить эту проблему путем передачи тарифных полномочий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и создания единой тарифной зоны путем объединения регионов Сибири. В ФАС сообщили, что в настоящее время правительство изучает возможные последствия такой реорганизации для потребителей.
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