Путин впервые вручит юбилейные медали в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин впервые вручит юбилейные медали «80 лет Победы» в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин пообщается с ветеранами и впервые вручит юбилейные медали „80 лет Победы“ по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда», — сообщил Песков во время конференц-колла. Глава государства также проведет встречу с губернатором города Александром Бегловым. Визит президента в Санкт-Петербург будет включать ряд других значимых событий, среди которых встреча с ветеранами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.