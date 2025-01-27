Путин впервые вручит юбилейные медали в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Песков: Путин впервые вручит юбилейные медали «80 лет Победы»
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Путин вручит медали в честь юбилея снятия блокады Ленинграда, сообщил Песков
Путин вручит медали в честь юбилея снятия блокады Ленинграда, сообщил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин впервые вручит юбилейные медали «80 лет Победы» в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин пообщается с ветеранами и впервые вручит юбилейные медали „80 лет Победы“ по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда», — сообщил Песков во время конференц-колла. Глава государства также проведет встречу с губернатором города Александром Бегловым. Визит президента в Санкт-Петербург будет включать ряд других значимых событий, среди которых встреча с ветеранами. 

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Президент России Владимир Путин впервые вручит юбилейные медали «80 лет Победы» в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Путин пообщается с ветеранами и впервые вручит юбилейные медали „80 лет Победы“ по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда», — сообщил Песков во время конференц-колла. Глава государства также проведет встречу с губернатором города Александром Бегловым. Визит президента в Санкт-Петербург будет включать ряд других значимых событий, среди которых встреча с ветеранами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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