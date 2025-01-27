ФАС заставила «Просвещение» выплатить 2 млрд рублей за школьные учебники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заставила издательство «Просвещение» выплатить более 2 млрд рублей штрафа за установление монопольно высоких цен на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии. Решение было принято после того, как ведомство обнаружило несоответствие между ростом цен на учебные материалы и расходами на их производство.
«ФАС России выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 рублей», — сообщили в пресс-службе ФАС. Уточняется, что повышение цен на некоторые учебники издательства значительно превысило увеличение затрат на их производство и распространение. Это обстоятельство способствовало росту рентабельности издательства, который оказался значительно выше среднего по отрасли.
Кроме выплаты штрафа, «Просвещение» также получило предписание о снижении цен на учебники, чтобы они соответствовали реальным затратам на их производство и обеспечение доступности образовательных ресурсов для школ. Ведомство взяло на контроль исполнение предписаний.
Акционерное общество «Издательство „Просвещение“ занимает лидирующие позиции на рынке издания учебных пособий для школ. А именно по таким дисциплинам, как русский язык, история и биология.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.