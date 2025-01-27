В Нью-Йорке начались крупномасштабные ядерные учения

В окрестностях города Скенектади, штат Нью-Йорк, стартовали межведомственные учения по ликвидации последствий ядерных инцидентов. Об этом сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР).
«С 26 по 31 января 2025 года в окрестностях города Скенектади (штат Нью-Йорк) и близлежащих округов Олбани, Саратога и Скенектади пройдут крупномасштабные межведомственные учения по отработке действий при ядерном инциденте,» — говорится в сообщении ФБР, передает «Лента.ру». Уточняется, что мероприятие не будет представлять никакого риска для жителей района.
ФБР также уточнило, что в связи с конфиденциальным характером реализуемых возможностей учебные мероприятия не открыты для общественности и средств массовой информации. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие и не беспокоиться из-за проходящих операций.
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