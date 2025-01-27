В Нью-Йорке начались крупномасштабные ядерные учения

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В штате Нью-Йорк пройдут крупномасштабные ядерные учения
В штате Нью-Йорк пройдут крупномасштабные ядерные учения Фото:

В окрестностях города Скенектади, штат Нью-Йорк, стартовали межведомственные учения по ликвидации последствий ядерных инцидентов. Об этом сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР). 

«С 26 по 31 января 2025 года в окрестностях города Скенектади (штат Нью-Йорк) и близлежащих округов Олбани, Саратога и Скенектади пройдут крупномасштабные межведомственные учения по отработке действий при ядерном инциденте,» — говорится в сообщении ФБР, передает «Лента.ру». Уточняется, что мероприятие не будет представлять никакого риска для жителей района.

ФБР также уточнило, что в связи с конфиденциальным характером реализуемых возможностей учебные мероприятия не открыты для общественности и средств массовой информации. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие и не беспокоиться из-за проходящих операций.

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В окрестностях города Скенектади, штат Нью-Йорк, стартовали межведомственные учения по ликвидации последствий ядерных инцидентов. Об этом сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР).  «С 26 по 31 января 2025 года в окрестностях города Скенектади (штат Нью-Йорк) и близлежащих округов Олбани, Саратога и Скенектади пройдут крупномасштабные межведомственные учения по отработке действий при ядерном инциденте,» — говорится в сообщении ФБР, передает «Лента.ру». Уточняется, что мероприятие не будет представлять никакого риска для жителей района. ФБР также уточнило, что в связи с конфиденциальным характером реализуемых возможностей учебные мероприятия не открыты для общественности и средств массовой информации. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие и не беспокоиться из-за проходящих операций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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