26 января 2025

Российская киберспортивная команда заработала почти 300 тысяч долларов

Team Spirit стали чемпионами Blast Bounty 2025
© Служба новостей «URA.RU»
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Команда поблагодарила фанатов за поддержку
Команда поблагодарила фанатов за поддержку Фото:

Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем турнира Blast Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 (CS2), забрав призовые в размере 288,125 тысяч долларов. Соревнование проходило в Копенгагене (Дания), где в финале россияне одолели турецкую команду Eternal Fire со счетом 3:1.

«Team Spirit — чемпионы Blast Bounty Season One. Большое спасибо всем за поддержку» — передает telegram-канал команды.  Team Spirit заработала приз в размере 288,125 тысяч долларов, в то время как Eternal Fire, занявшая второе место, получила 85,625 тысяч. Natus Vincere и G2 Esports, которые заняли третье и четвертое места, заработали соответственно 22,5 тысяч и 17,5 тысяч.

В начале серии матчей Team Spirit потерпела поражение на карте Anubis со счетом 14:16, но в последующих играх на картах Nuke, Dust 2 и Mirage команда одержала уверенные победы. Это обеспечило им триумф в турнире. После неудачного старта, Team Spirit показала отличную игру в следующих раундах, что стало залогом их успеха. Итоговые счета игр составили 13:6 на карте Nuke, 13:3 на Dust 2 и 13:8 на Mirage.

Ранее URA.RU писало о победе Team Spirit на на чемпионате мира Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 c призом в размере полумиллиона долларов. О том, как россияне покоряют мир киберспорта — в материале агентства.

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Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем турнира Blast Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 (CS2), забрав призовые в размере 288,125 тысяч долларов. Соревнование проходило в Копенгагене (Дания), где в финале россияне одолели турецкую команду Eternal Fire со счетом 3:1. «Team Spirit — чемпионы Blast Bounty Season One. Большое спасибо всем за поддержку» — передает telegram-канал команды.  Team Spirit заработала приз в размере 288,125 тысяч долларов, в то время как Eternal Fire, занявшая второе место, получила 85,625 тысяч. Natus Vincere и G2 Esports, которые заняли третье и четвертое места, заработали соответственно 22,5 тысяч и 17,5 тысяч. В начале серии матчей Team Spirit потерпела поражение на карте Anubis со счетом 14:16, но в последующих играх на картах Nuke, Dust 2 и Mirage команда одержала уверенные победы. Это обеспечило им триумф в турнире. После неудачного старта, Team Spirit показала отличную игру в следующих раундах, что стало залогом их успеха. Итоговые счета игр составили 13:6 на карте Nuke, 13:3 на Dust 2 и 13:8 на Mirage. Ранее URA.RU писало о победе Team Spirit на на чемпионате мира Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 c призом в размере полумиллиона долларов. О том, как россияне покоряют мир киберспорта — в материале агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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