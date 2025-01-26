Российская киберспортивная команда заработала почти 300 тысяч долларов

Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем турнира Blast Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 (CS2), забрав призовые в размере 288,125 тысяч долларов. Соревнование проходило в Копенгагене (Дания), где в финале россияне одолели турецкую команду Eternal Fire со счетом 3:1.
«Team Spirit — чемпионы Blast Bounty Season One. Большое спасибо всем за поддержку» — передает telegram-канал команды. Team Spirit заработала приз в размере 288,125 тысяч долларов, в то время как Eternal Fire, занявшая второе место, получила 85,625 тысяч. Natus Vincere и G2 Esports, которые заняли третье и четвертое места, заработали соответственно 22,5 тысяч и 17,5 тысяч.
В начале серии матчей Team Spirit потерпела поражение на карте Anubis со счетом 14:16, но в последующих играх на картах Nuke, Dust 2 и Mirage команда одержала уверенные победы. Это обеспечило им триумф в турнире. После неудачного старта, Team Spirit показала отличную игру в следующих раундах, что стало залогом их успеха. Итоговые счета игр составили 13:6 на карте Nuke, 13:3 на Dust 2 и 13:8 на Mirage.
Ранее URA.RU писало о победе Team Spirit на на чемпионате мира Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 c призом в размере полумиллиона долларов. О том, как россияне покоряют мир киберспорта — в материале агентства.
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