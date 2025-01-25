Двое россиян заминировали военный аэродром по приказу украинцев: главное об СВО на 25 января

В ходе расследования дела Максима Косяченко и Татьяны Туриевой, которых обвиняют в совершении террористических актов по заданию Главного управления разведки Украины, появились новые подробности. Подозреваемые занимались установкой взрывных устройств на объектах, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации. Кроме того, спецназ «Ахмат» уничтожил спецтранспорт ВСУ во время боевых действий на Харьковском направлении, сообщил Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. О главных новостях спецоперации за 25 января — в материале URA.RU.
Двое россиян заминировали военный аэродром по приказу украинцев
В деле Максима Косяченко и Татьяны Туриевой, подозреваемых в осуществлении террористических актов по указанию Главного управления разведки Украины, появились новые обвинения. Они организовывали атаки на военные базы и аэродромы с помощью беспилотных летательных аппаратов в августе 2023 года. Также сообщается, что Туриеву и Косяченко обвиняют в установке взрывных устройств на территории объектов Министерства обороны РФ. Следственный комитет России предъявил им обвинения в подготовке взрывов на объектах Российских железных дорог.
Спецназ «Ахмат» уничтожил спецтранспорт ВСУ на Харьковском направлении
Спецназ «Ахмат» уничтожил специализированный транспорт Вооруженных сил Украины в ходе активных боев на Харьковском направлении, сообщил Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, во время аэроразведки было обнаружено, что киевские власти организуют переброску войск в другую зону боевых действий. На основании полученной информации артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли удар.
Зеленский заявил, что ждет на переговорах Россию, США и Европу
В ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, президент Украины Владимир Зеленский выразил ожидание, что в мирных переговорах по разрешению украинского конфликта примут участие представители Европы, США и России, передает Reuters. Зеленский подчеркнул, что без участия Украины данные переговоры не будут эффективны в достижении мирного решения.
Премьер Словакии Фицо заявил, что Украина потеряет треть территории
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в результате конфликта с Россией Украина может лишиться до трети своей территории, а также столкнуться с необходимостью размещения иностранных военных сил на своей земле. Фицо также подчеркнул, что украинским гражданам предстоит задуматься над тем, оправдывают ли четыре года боевых действий потерю сотен тысяч жизней.
Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с РФ
Зеленский заявил, что введение декрета, запрещающего ведение переговоров с Россией, способствовало подавлению сепаратистских тенденций в стране. Об этом сообщают украинские telegram-каналы.
Заблокированный гарнизон ВСУ уничтожен в Великой Новоселке
На юге поселка Великая Новоселка в ДНР произошло уничтожение части украинского гарнизона, сообщает Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России. Также он отметил, что над зданием местной муниципальной больницы был поднят российский флаг. В результате боевых столкновений погибли несколько сотен военнослужащих Украины.
ВСУ массово атаковали Белгородскую область
Вооруженные Силы Украины провели массированную атаку на территорию Белгородской области, используя артиллерию и беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В общей сложности ВСУ атаковали 18 населенных пунктов. На территории семи районов области было выпущено 62 артиллерийских снаряда и совершено 25 атак дронов. В оселке Октябрьский пострадал один мирный житель.
В подполье заявили о мощных прилетах по складу дронов ВСУ и аэродрому
В Черкассах, Староконстантинове и ближайших районах Харькова зафиксированы атаки на объекты, принадлежащие Вооруженным силам Украины, включая хранилища беспилотников и аэродром, сообщает пророссийское подполье. В Староконстантинове целью атаки стал военный аэродром, тогда как в окрестностях Харькова атакованы склад дронов и позиции украинских военных.
На Украине заявили о скором принятии закона о мобилизации 18-летних
Ожидается, что офис президента Украины предложит новые инициативы, касающиеся возраста призыва мужчин от 18 до 25 лет, сообщил советник военного департамента ведомства, Николай Щур. Он пояснил, что будут добровольно заключаться контракты с молодыми людьми этой возрастной категории.
Остановка помощи США вынудит Киев начать переговоры с РФ
Зеленский может быть вынужден начать мирные переговоры в случае возможной приостановки военной помощи со стороны США, предположил Туомас Малинен, доцент Хельсинского университета, в соцсети X. В своем сообщении он также обратился к президенту США Дональду Трампу, использовав слово «славно» для оценки его действий.
Группировка «Запад» уничтожила украинскую САУ «Гвоздика» в Харьковской области
По информации Министерства обороны РФ, в Харьковской области подразделения группировки «Запад» успешно применили барражирующий боеприпас «Ланцет», в результате чего была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» ВСУ. Уточняется, что уничтожение артиллерийской установки произошло за счет прямого попадания.
Су-34 нанес удар по военной технике ВСУ в Курской области
Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил РФ нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
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