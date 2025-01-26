Колумбия ответила Трампу на санкции

Колумбия на 25% поднимет пошлины на товары из США в ответ на американские санкции. Об этом заявил колумбийский президент Густаво Петро.
«Мне сообщают, что вы ввели 50%-ный тариф на наши плоды человеческого труда при ввозе в США, я делаю то же самое. Пусть наш народ сеет кукурузу, обнаруженную в Колумбии, и накормит мир», — написал Петро на своей странице в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Колумбии. Причиной назвали отказ принять нелегальных мигрантов.
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