26 января 2025

Колумбия ответила Трампу на санкции

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Колумбия отзеркалила санкции США
Колумбия отзеркалила санкции США Фото:

Колумбия на 25% поднимет пошлины на товары из США в ответ на американские санкции. Об этом заявил колумбийский президент Густаво Петро. 

«Мне сообщают, что вы ввели 50%-ный тариф на наши плоды человеческого труда при ввозе в США, я делаю то же самое. Пусть наш народ сеет кукурузу, обнаруженную в Колумбии, и накормит мир», — написал Петро на своей странице в соцсети Х. 

Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Колумбии. Причиной назвали отказ принять нелегальных мигрантов.

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Колумбия на 25% поднимет пошлины на товары из США в ответ на американские санкции. Об этом заявил колумбийский президент Густаво Петро.  «Мне сообщают, что вы ввели 50%-ный тариф на наши плоды человеческого труда при ввозе в США, я делаю то же самое. Пусть наш народ сеет кукурузу, обнаруженную в Колумбии, и накормит мир», — написал Петро на своей странице в соцсети Х.  Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Колумбии. Причиной назвали отказ принять нелегальных мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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