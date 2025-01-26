МВД Белоруссии назвали выборы 2025 года самыми спокойными

МВД Белоруссии назвали выборы президента 2025 года самыми спокойными. По словам представителя Главы государства по городу Минску Ивана Кубракова, на избирательных участках не было зафиксировано ни одного нарушения общественного порядка.
«Хочу поблагодарить соотечественников за правопослушное поведение. Несмотря на то, что из-за границы пытаются исказить ситуацию — таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было! На данный момент обстановка находится под контролем, инцидентов мы не ожидаем», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале МВД Беларуси.
Основной день голосования в Белоруссии был назначен на 26 января. Итоги выборов президента республики будут объявлены не позднее 5 февраля 2025 года. По данным пресс-службы ЦИК, явка избирателей достигла 41,81%.
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