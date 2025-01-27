СК возбудил дело против американца Джонса за преступления под Курском

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело а отношении американца Майкла Джонса, заочно. По данным следователей, он, в составе ВСУ, вторгся на территорию Курской области в декабре 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе комитета.
«Следствием установлено, что Джонс в целях получения материального вознаграждения принимает непосредственное участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы СК России. Ведомством было инициировано уголовное расследование. Джонс обвиняется заочно в совершении действий, квалифицируемых как террористическая деятельность и наемничество.
В декабре 2024 года он незаконно пересек государственную границу и вторгся в Курскую область, где совершил ряд преступлений против мирного населения. В настоящее время следователи принимают все необходимые меры для установления местонахождения Джонса и его задержания. В ходе дальнейшего расследования планируется выяснить все обстоятельства его преступной деятельности и дать соответствующую уголовно-правовую оценку его действиям.
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