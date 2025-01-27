СК возбудил дело против американца Джонса за преступления под Курском

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СК проводит расследование по уголовному делу в отношении американца Джонса
СК проводит расследование по уголовному делу в отношении американца Джонса Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело а отношении американца Майкла Джонса, заочно. По данным следователей, он, в составе ВСУ, вторгся на территорию Курской области в декабре 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе комитета.

«Следствием установлено, что Джонс в целях получения материального вознаграждения принимает непосредственное участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы СК России. Ведомством было инициировано уголовное расследование. Джонс обвиняется заочно в совершении действий, квалифицируемых как террористическая деятельность и наемничество.

В декабре 2024 года он незаконно пересек государственную границу и вторгся в Курскую область, где совершил ряд преступлений против мирного населения. В настоящее время следователи принимают все необходимые меры для установления местонахождения Джонса и его задержания. В ходе дальнейшего расследования планируется выяснить все обстоятельства его преступной деятельности и дать соответствующую уголовно-правовую оценку его действиям.

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело а отношении американца Майкла Джонса, заочно. По данным следователей, он, в составе ВСУ, вторгся на территорию Курской области в декабре 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе комитета. «Следствием установлено, что Джонс в целях получения материального вознаграждения принимает непосредственное участие в качестве наемника в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы СК России. Ведомством было инициировано уголовное расследование. Джонс обвиняется заочно в совершении действий, квалифицируемых как террористическая деятельность и наемничество. В декабре 2024 года он незаконно пересек государственную границу и вторгся в Курскую область, где совершил ряд преступлений против мирного населения. В настоящее время следователи принимают все необходимые меры для установления местонахождения Джонса и его задержания. В ходе дальнейшего расследования планируется выяснить все обстоятельства его преступной деятельности и дать соответствующую уголовно-правовую оценку его действиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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