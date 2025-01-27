Алишер Моргенштерн* лишился всего имущества в РФ

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СК наложил арест на имущество Моргенштерна
СК наложил арест на имущество Моргенштерна Фото:

На имущество российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) наложен арест в связи с обвинением в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Об этом сообщили в Следственном управлении по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве.

«По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Ему предъявлены обвинения по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, который касается уклонения от выполнения обязанностей, установленных российским законодательством об иностранных агентах.

По данным следствия, после включения в реестр иностранных агентов, Моргенштерн* продолжил публикацию материалов без необходимых отметок. В связи с этим ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск.

Ранее стало известно, что Моргенштерн* был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск Следственным комитетом за нарушение правил, регулирующих деятельность иностранных агентов. Адвокат артиста Сергей Жорин пока не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее. По его мнению, у следствия нет достаточных оснований для объявления рэпера в розыск.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ

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На имущество российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) наложен арест в связи с обвинением в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Об этом сообщили в Следственном управлении по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве. «По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Ему предъявлены обвинения по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, который касается уклонения от выполнения обязанностей, установленных российским законодательством об иностранных агентах. По данным следствия, после включения в реестр иностранных агентов, Моргенштерн* продолжил публикацию материалов без необходимых отметок. В связи с этим ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск. Ранее стало известно, что Моргенштерн* был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск Следственным комитетом за нарушение правил, регулирующих деятельность иностранных агентов. Адвокат артиста Сергей Жорин пока не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее. По его мнению, у следствия нет достаточных оснований для объявления рэпера в розыск. *Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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