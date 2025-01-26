Американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил о том, что Россия имеет существенное преимущество в конфликте на Украине. Кроме того, Табервилл прокомментировал финансовую поддержку Украины со стороны США, подчеркнув неэффективность текущей стратегии.
«Украина, НАТО, США так плохо вели эту войну, что Путин может делать все, что хочет. С чего бы ему хотеть вести переговоры с кем-либо? Он побеждает. Мы финансировали Украину, но они не могут победить, они проигрывают в этой войне», — заявил сенатор в эфире радиостанции WABC.
Дипломаты Европы и Киева получили план президента Трампа по завершению конфликта на Украине. Украинское издание «Страна» сообщало, что президент США планирует вывести бойцов ВСУ из Курской области к 20 апреля. Тем временем в офисе Зеленского опровергли информацию о получении такого плана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.