В России хотят разрешить использовать вместо паспорта «Госуслуги»

В Минцифры РФ предложили разрешить показывать документы через сайт или мобильное приложение «Госуслуги». Соответствующий проект президентского указа подготовили в министерстве.
«В целях совершенствования процедур предъявления документов <…> постановляю установить, что предъявление гражданином Российской Федерации использованием мобильного приложения „Госуслуги“ приравнивается к предъявлению указанных документов в случаях, определяемых Правительством РФ», — говорится в проекте президентского указа. Он опубликован на сайте «
Как отметили в министерстве, приложение «Госуслуги» можно будет использовать для подтверждения личности, при покупках в магазине, во время посадки на поезд, а также для получения госуслуг в МФЦ. На данный момент предложение находится на стадии обсуждения.
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