В России хотят разрешить использовать вместо паспорта «Госуслуги»

Минцифры предложило приравнять документы на «Госуслугах» к оригиналам
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Клипарт Госуслуги. Тюмень, госуслуги, паспорт
После принятия документа гражданин сможет показывать паспорт через «Госуслуги» Фото:

В Минцифры РФ предложили разрешить показывать документы через сайт или мобильное приложение «Госуслуги». Соответствующий проект президентского указа подготовили в министерстве.

«В целях совершенствования процедур предъявления документов <…> постановляю установить, что предъявление гражданином Российской Федерации использованием мобильного приложения „Госуслуги“ приравнивается к предъявлению указанных документов в случаях, определяемых Правительством РФ», — говорится в проекте президентского указа. Он опубликован на сайте «Федерального портала нормативно правовых актов».

Как отметили в министерстве, приложение «Госуслуги» можно будет использовать для подтверждения личности, при покупках в магазине, во время посадки на поезд, а также для получения госуслуг в МФЦ. На данный момент предложение находится на стадии обсуждения.

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В Минцифры РФ предложили разрешить показывать документы через сайт или мобильное приложение «Госуслуги». Соответствующий проект президентского указа подготовили в министерстве. «В целях совершенствования процедур предъявления документов <…> постановляю установить, что предъявление гражданином Российской Федерации использованием мобильного приложения „Госуслуги“ приравнивается к предъявлению указанных документов в случаях, определяемых Правительством РФ», — говорится в проекте президентского указа. Он опубликован на сайте «Федерального портала нормативно правовых актов». Как отметили в министерстве, приложение «Госуслуги» можно будет использовать для подтверждения личности, при покупках в магазине, во время посадки на поезд, а также для получения госуслуг в МФЦ. На данный момент предложение находится на стадии обсуждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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