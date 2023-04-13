В России хотят разрешить использовать вместо паспорта «Госуслуги» Минцифры предложило приравнять документы на «Госуслугах» к оригиналам 13 апреля 2023 в 20:56 Размер текста - 17 + После принятия документа гражданин сможет показывать паспорт через «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Минцифры РФ предложили разрешить показывать документы через сайт или мобильное приложение «Госуслуги». Соответствующий проект президентского указа подготовили в министерстве. «В целях совершенствования процедур предъявления документов <…> постановляю установить, что предъявление гражданином Российской Федерации использованием мобильного приложения „Госуслуги“ приравнивается к предъявлению указанных документов в случаях, определяемых Правительством РФ», — говорится в проекте президентского указа. Он опубликован на сайте « Федерального портала нормативно правовых актов ». Как отметили в министерстве, приложение «Госуслуги» можно будет использовать для подтверждения личности, при покупках в магазине, во время посадки на поезд, а также для получения госуслуг в МФЦ. На данный момент предложение находится на стадии обсуждения. В Минцифры РФ предложили разрешить показывать документы через сайт или мобильное приложение «Госуслуги». Соответствующий проект президентского указа подготовили в министерстве. «В целях совершенствования процедур предъявления документов <…> постановляю установить, что предъявление гражданином Российской Федерации использованием мобильного приложения „Госуслуги“ приравнивается к предъявлению указанных документов в случаях, определяемых Правительством РФ», — говорится в проекте президентского указа. Он опубликован на сайте «Федерального портала нормативно правовых актов». Как отметили в министерстве, приложение «Госуслуги» можно будет использовать для подтверждения личности, при покупках в магазине, во время посадки на поезд, а также для получения госуслуг в МФЦ. На данный момент предложение находится на стадии обсуждения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям