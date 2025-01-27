Синоптик назвал месяц, когда из Москвы уйдет аномальное потепление

В Москве в начале февраля после январской оттепели похолодает. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал понижение температуры до минус трех — минус пяти градусов в начале месяца.
«Морозы все-таки себя проявят, но будут не такими сильными. В начале февраля температура понизится до минус трех — минус пяти градусов», — рассказал синоптик в разговоре с aif.ru.
Ильин указал, что к завершению первой декады температура воздуха местами может опуститься до минус десяти градусов. Ожидается небольшое количество осадков. Синоптик отметил, что несмотря на временное похолодание, общая температура февраля ожидается выше среднемесячной нормы на четыре-пять градусов, что указывает на более теплый характер зимы текущего года.
Ранее сообщалось, что январь 2025 года в Москве может стать самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений. Руководитель метеорологической службы Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщил, что предыдущий температурный рекорд был установлен в январе 2020 года, когда средняя температура достигла нуля. Тем не менее, текущие прогнозы указывают на возможность достижения положительных температурных показателей в этом году, передает RT.
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