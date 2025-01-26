ВСУ выпустили 80 боеприпасов по Белгородской области: карта спецоперации на 26 января

ВСУ атаковали Белгородскую область, выпустив около 80 боеприпасов и применив более 50 беспилотников. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о восьми обстрелах, повредивших жилые и коммерческие объекты. В то же время российские войска продолжают наступление, штурмуя поселок Котлино и усиливая позиции на фронте. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине на 26 января — в материале URA.RU.
Обстрелы ВСУ
За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область, выпустив около 80 боеприпасов и использовав не менее 50 беспилотников. Вячеслав Гладков сообщил о восьми обстрелах в Грайворонском округе, где было уничтожено 58 снарядов. В других районах области также фиксировались атаки, в том числе в Белгородском и Краснояружском районах, где зафиксированы повреждения жилых домов и коммерческих объектов.
Покровское направление
Наступление российских войск продолжается, и в настоящее время они завершают штурм Котлино, где почти весь поселок уже находится под контролем ВС РФ, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Украинские военные аналитики признают, что россияне продвинулись на север от Котлино на глубину до 400 метров. Несмотря на усилия ВСУ, направленные на остановку наступления с помощью танков, эти меры оказались малоэффективными. Кроме того, ВС РФ продолжают атаки на Зверево, который находится под Покровском.
В районе, расположенном севернее Воздвиженки, происходят боевые столкновения у развязки дороги Покровск-Константиновка. В данный момент осуществляется медленный охват с юго-западного направления через Котлино. К западу от Курахово, российские силы предпринимают попытки закрыть «карман», который окружает гарнизон украинской армии в Константинополе.
Курское направление
Продолжаются тяжелые встречные бои. ВС РФ истощают ресурсы украинской армии в сражениях с высокой интенсивностью, сообщает telegram-канал «Два майора». На данном этапе ситуация остается без значительных изменений на линии боевого соприкосновения. ВСУ продолжают сосредотачивать достаточное количество сил и средств на данном направлении и осуществляют контратаки, передает telegram-канал WarGonzo. Очередная попытка украинской армии отбросить российские войска в районе Погребков снова оказалась неудачной.
Запорожское направление
Бои на этом направлении принимают позиционный характер, с активным использованием средств дальнего поражения с обеих сторон. Линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений. Российские военные находятся на расстоянии пять-семь километров от Орехова.
Купянское направление
Российские войска усиливают позиции на правом берегу реки Оскол. ВС РФ создают плацдармы в районе Западного и Двуречного.
Часовоярское направление
ВСУ оказывают упорное сопротивление в Часове Яре, несмотря на потерю своего ключевого оборонительного рубежа на Огнеупорном заводе. Российские силы продолжают сохранять инициативу, продвигаясь в городской черте.
Донецкое направление
ВС РФ продолжают свое наступление в сторону Великой Новоселки. Несмотря на сопротивление со стороны ВСУ, основные силы украинской армии уже покинули этот населенный пункт. После кратковременной паузы активность российских войск возобновилась на запад от Курахово, а также имеется продвижение в районе Дачного, откуда украинские войска также осуществляют отвод своих позиций. Также ВС РФ освободили Зеленое.
Торецкое направление
Российские силы добиваются успеха на северной окраине Торецка, в районе населенного пункта Крымское. Следующей целью ВС РФ может стать Константиновка.
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