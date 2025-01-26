26 января 2025

Скончался бывший глава Агентства по страхованию вкладов

ТАСС: скончался экс-глава Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов
© Служба новостей «URA.RU»
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Агентство по страхованию вкладов Александр Турбанов возглавлял восемь лет
Агентство по страхованию вкладов Александр Турбанов возглавлял восемь лет Фото:

Ушел из жизни бывший генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ), уроженец Челябинска Александр Турбанов. Ему было 74 года.

«Александр Владимирович скончался вчера», — написало ТАСС со ссылкой на собственные источники. Детали не уточняются.

Александр Турбанов родился 31 января 1950 года в Челябинске. Пост генерального директора Агентства по страхованию вкладов он занимал с 2004 по 2012 год. До этого он пять лет возглавлял госкорпорацию «Агентство по реструктуризации кредитных организаций». Целью организации была помощь в преодолении последствий кризиса в банковской системе и поддержке кредитных организаций. Турбанов курировал реструктуризацию 21 банка.

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Ушел из жизни бывший генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ), уроженец Челябинска Александр Турбанов. Ему было 74 года. «Александр Владимирович скончался вчера», — написало ТАСС со ссылкой на собственные источники. Детали не уточняются. Александр Турбанов родился 31 января 1950 года в Челябинске. Пост генерального директора Агентства по страхованию вкладов он занимал с 2004 по 2012 год. До этого он пять лет возглавлял госкорпорацию «Агентство по реструктуризации кредитных организаций». Целью организации была помощь в преодолении последствий кризиса в банковской системе и поддержке кредитных организаций. Турбанов курировал реструктуризацию 21 банка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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