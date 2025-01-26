Украинский солдат обвинил командование ВСУ в безразличии

Украинский военнослужащий, который находился в Великой Новоселке, расположенной на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), оставил предсмертную видеозапись. Он обвинил руководство оперативно-стратегической группировки «Хортица» в том, что оно бросило бойцов на произвол судьбы.
«Появилось видео с телефона всушника, попавшего в котел в ходе недавних боев. Украинец из 110-й механизированной бригады говорит, что его и сослуживцев бросили в Великой Новоселке, и передает „горячие приветы“ командованию оперативно-стратегической группировки „Хортица“, — написал telegram-канал „Anna News“.
На опубликованном видео украинский солдат заявил о скорой неизбежной гибели. Он подчеркнул, что ответственность за его смерть и смерть других бойцов бригады будет лежать на командовании. По сообщению telegram-канала, военнослужащий ВСУ был убит российскими военными.
Как URA.RU писало ранее, в Великой Новоселке в ДНР российские вооруженные силы установили флаг России. Перед этим армия РФ выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в населенном пункте, с предложением сдаться, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.