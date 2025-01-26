26 января 2025

Украинский солдат обвинил командование ВСУ в безразличии

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы ВСУ обвинили командование в том, что их бросили
Бойцы ВСУ обвинили командование в том, что их бросили Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнослужащий, который находился в Великой Новоселке, расположенной на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), оставил предсмертную видеозапись. Он обвинил руководство оперативно-стратегической группировки «Хортица» в том, что оно бросило бойцов на произвол судьбы.

«Появилось видео с телефона всушника, попавшего в котел в ходе недавних боев. Украинец из 110-й механизированной бригады говорит, что его и сослуживцев бросили в Великой Новоселке, и передает „горячие приветы“ командованию оперативно-стратегической группировки „Хортица“, — написал telegram-канал „Anna News“.

На опубликованном видео украинский солдат заявил о скорой неизбежной гибели. Он подчеркнул, что ответственность за его смерть и смерть других бойцов бригады будет лежать на командовании. По сообщению telegram-канала, военнослужащий ВСУ был убит российскими военными.

Как URA.RU писало ранее, в Великой Новоселке в ДНР российские вооруженные силы установили флаг России. Перед этим армия РФ выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в населенном пункте, с предложением сдаться, пишет «Царьград».

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Украинский военнослужащий, который находился в Великой Новоселке, расположенной на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), оставил предсмертную видеозапись. Он обвинил руководство оперативно-стратегической группировки «Хортица» в том, что оно бросило бойцов на произвол судьбы. «Появилось видео с телефона всушника, попавшего в котел в ходе недавних боев. Украинец из 110-й механизированной бригады говорит, что его и сослуживцев бросили в Великой Новоселке, и передает „горячие приветы“ командованию оперативно-стратегической группировки „Хортица“, — написал telegram-канал „Anna News“. На опубликованном видео украинский солдат заявил о скорой неизбежной гибели. Он подчеркнул, что ответственность за его смерть и смерть других бойцов бригады будет лежать на командовании. По сообщению telegram-канала, военнослужащий ВСУ был убит российскими военными. Как URA.RU писало ранее, в Великой Новоселке в ДНР российские вооруженные силы установили флаг России. Перед этим армия РФ выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в населенном пункте, с предложением сдаться, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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