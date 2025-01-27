Буданов* заявил об угрозе существования Украины, если не состоятся переговоры

В случае отсутствия начала переговоров до лета, могут произойти процессы, несущие реальную угрозу для существования Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», — передает «Украинская правда» слова главы ГУРа. Также там уточняется, что, по данным проведенного компанией Socis социологического исследования, произошел значительный рост числа украинцев, выступающих за незамедлительное начало переговоров и прекращение боевых действий.
Ранее турецкая газета H?rriyet сообщала, что процесс переговоров по урегулированию конфликта в Украине может быть инициирован в период апреля-мая 2025 года. Издание также отмечает, что в этих переговорах может принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT.
*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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