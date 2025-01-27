Буданов* заявил об угрозе существования Украины, если не состоятся переговоры

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Буданов* отметил, что переговоры с Россией должны состояться до начала лета
Буданов* отметил, что переговоры с Россией должны состояться до начала лета Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае отсутствия начала переговоров до лета, могут произойти процессы, несущие реальную угрозу для существования Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», — передает «Украинская правда» слова главы ГУРа. Также там уточняется, что, по данным проведенного компанией Socis социологического исследования, произошел значительный рост числа украинцев, выступающих за незамедлительное начало переговоров и прекращение боевых действий.

Ранее турецкая газета H?rriyet сообщала, что процесс переговоров по урегулированию конфликта в Украине может быть инициирован в период апреля-мая 2025 года. Издание также отмечает, что в этих переговорах может принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT.

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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В случае отсутствия начала переговоров до лета, могут произойти процессы, несущие реальную угрозу для существования Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», — передает «Украинская правда» слова главы ГУРа. Также там уточняется, что, по данным проведенного компанией Socis социологического исследования, произошел значительный рост числа украинцев, выступающих за незамедлительное начало переговоров и прекращение боевых действий. Ранее турецкая газета H?rriyet сообщала, что процесс переговоров по урегулированию конфликта в Украине может быть инициирован в период апреля-мая 2025 года. Издание также отмечает, что в этих переговорах может принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT. *Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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