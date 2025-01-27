Лукашенко официально победил на седьмых выборах подряд

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Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей
Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей Фото:

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко вновь одержал победу на президентских выборах в республике, заняв этот пост уже в седьмой раз. Об этом заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.

«Выборы президента Республики Беларусь считаются состоявшимися. За кандидатов в президенты Республики Беларуси подано следующее количество голосов избирателей: <...> Александр Лукашенко — 5 136 293 голоса, или 86,82%», — заявил Карпенко на пресс-конференции в Минске. Он отметил, что наибольшее количество голосов набрал Лукашенко.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

  • Секретарю ЦК Коммунистической партии Сергею Сыранкову отдано 3,21% голосов
  • Олег Гайдукевич, лидер Либерально-демократической партии, получил 2,02% голосов избирателей
  • Анна Канопацкая, экс-кандидат и предприниматель без партийной принадлежности, — 1,86% голосов
  • Александр Хижняк, лидер Республиканской партии труда и справедливости, — 1,74%.

В бюллетенях также присутствовала графа «Против всех», которую выбрали 3,6% избирателей.

С 21 по 25 января в Белоруссии было организовано досрочное голосование, на котором явка достигла 41,81%. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков выразил мнение, что более спокойных выборов в истории страны еще не было, передает МВД Белоруссии. Он также поблагодарил граждан за их законопослушное поведение во время выборов, передает RT.

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Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко вновь одержал победу на президентских выборах в республике, заняв этот пост уже в седьмой раз. Об этом заявил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. «Выборы президента Республики Беларусь считаются состоявшимися. За кандидатов в президенты Республики Беларуси подано следующее количество голосов избирателей: <...> Александр Лукашенко — 5 136 293 голоса, или 86,82%», — заявил Карпенко на пресс-конференции в Минске. Он отметил, что наибольшее количество голосов набрал Лукашенко. Голоса избирателей распределились следующим образом: В бюллетенях также присутствовала графа «Против всех», которую выбрали 3,6% избирателей. С 21 по 25 января в Белоруссии было организовано досрочное голосование, на котором явка достигла 41,81%. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков выразил мнение, что более спокойных выборов в истории страны еще не было, передает МВД Белоруссии. Он также поблагодарил граждан за их законопослушное поведение во время выборов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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