Жители Красноуфимска рассказывают, что из-за большого потока большегрузов дороги приходят в негодность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители сел вблизи Красноуфимска (Свердловская область), где идет строительство платного автобана M-12 Москва — Казань — Екатеринбург, жалуются на большегрузы, из-за которых дороги приходят в негодность. В региональном Уралуправтодоре проблему признают и отмечают, что ведут восстановительные работы.

«Дорога от Красноуфимска и до села Ключики разбита по простой причине — видимо, как эти КАМАЗы постоянно там ездят. Они же строят путинскую трассу рядом с Ключиками», — поделилась с URA.RU одна из местных жительниц. Другой собеседник агентства добавляет, что большегрузы также ездят без тентов.

В Управлении дорог Свердловской области URA.RU рассказали, что проблема действительно есть и над ней работают. «На строительстве магистрали М-12 идет активное наращивание объемов работ. 43 километра строящейся трассы проходит по территории Свердловской области. В связи со сжатыми сроками проведения работ идет интенсивный подвоз строительных материалов, в том числе в нем задействованы региональные автодороги», — отметили в ведомстве.

На разбитых участках провели первый этап восстановительных работ, убрав просадок. После того как почва подсохнет, дорожники восстановят асфальтобетонное покрытие.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов.

Строительство трассы на территории Свердловской области началось в феврале. Строители трудятся на участке Ачит (24 км от Красноуфимска, прим. ред.) — Дюртюли (Башкирия).

Жители рассказывают, что из-за большегрузов дороги быстро приходят в негодность Фото: «Подслушано Красноуфимск», vk.com