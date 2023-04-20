20 апреля 2023

Челябинцы устроили дебош в сауне. Фото

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Два посетителя сауны отказались оплачивать счет и начали дебоширить Фото:

В Челябинске несколько мужчин 20 апреля устроили дебош в сауне по улице Энергетиков. Избита администратор заведения, сообщили в ЧОП «Варяг».

«Охранники выехали на вызов 20 апреля в сауну на улице Энергетиков. Посетители заведения отказались оплачивать счет и устроили дебош. Администратор сауны сообщила охранникам, что один из дебоширов ее избил», — сообщили в паблике охранной организации «ВАРЯГ» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники «Варяга» скрутили дебоширов и передали их наряду полиции. Руководство заведения подсчитывает ущерб, который нанесли буйные посетители.

Сотрудники ЧОПа скрутили дебоширов и передали их полиции
Сотрудники ЧОПа скрутили дебоширов и передали их полиции
Фото:

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В Челябинске несколько мужчин 20 апреля устроили дебош в сауне по улице Энергетиков. Избита администратор заведения, сообщили в ЧОП «Варяг». «Охранники выехали на вызов 20 апреля в сауну на улице Энергетиков. Посетители заведения отказались оплачивать счет и устроили дебош. Администратор сауны сообщила охранникам, что один из дебоширов ее избил», — сообщили в паблике охранной организации «ВАРЯГ» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники «Варяга» скрутили дебоширов и передали их наряду полиции. Руководство заведения подсчитывает ущерб, который нанесли буйные посетители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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