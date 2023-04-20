Два посетителя сауны отказались оплачивать счет и начали дебоширить
В Челябинске несколько мужчин 20 апреля устроили дебош в сауне по улице Энергетиков. Избита администратор заведения, сообщили в ЧОП «Варяг».
«Охранники выехали на вызов 20 апреля в сауну на улице Энергетиков. Посетители заведения отказались оплачивать счет и устроили дебош. Администратор сауны сообщила охранникам, что один из дебоширов ее избил», — сообщили в паблике охранной организации «ВАРЯГ» в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники «Варяга» скрутили дебоширов и передали их наряду полиции. Руководство заведения подсчитывает ущерб, который нанесли буйные посетители.
Сотрудники ЧОПа скрутили дебоширов и передали их полиции
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